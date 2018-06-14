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Рубрика: Общество

Прекрасный Гардзе-тибетский автономный округ - "Родина любовных песен"

Текст: Комитет по развитию туризма Гардзе-Тибетского автономного округа КНР
Российская газета - Спецвыпуск №7592 (129)
Гардзе-Тибетский автономный округ (сокр. округ Гардзе) расположен на западе провинции Сычуань, на юго-востоке Тибетского нагорья. Он известен не только в Китае, но и во многих уголках мира благодаря так называемой любовной песне Кандин, из-за которой он получил второе название - Родина любовных песен.

На востоке округа Гардзе расположена гора Гунгашань, с которой открывается прекрасный вид. Ее называют Вершиной Шангри-Ла. Гора Гунгашань - это китайская достопримечательность государственного значения. Ее вершины покрыты ледниками, а на склонах раскинулись девственные леса, есть множество геотермальных источников, горных озер. На заснеженных лугах обитает множество редких животных, можно встретить и уникальные растения. В сочетании с неповторимыми обычаями этноса Камба и малой высотой над уровнем моря формируется уникальная картина с китайской спецификой. Здесь и долина Хайло, мост Лудин, гора Паомашань, высокогорное озеро Мугэцо, озеро Усюйхай, Долина красавиц Даньба и другие.

На юге Гардзе-Тибетского автономного округа, в уезде Даочэн, находится природный заповедник Ядин, известный под названием "Последняя чистая земля на голубой планете". Вокруг него сформирована Китайская экологическая туристическая зона Шангри-Ла, которая является наиболее нетронутой, сохраненной в первозданном виде природной экосистемой на Земле. Ее называют Душой Шангри-Ла.

Фото: Фото предоставлено Отделом пропаганды Парткома г. Иньчуань
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На севере Гардзе-Тибетского автономного округа находятся колыбель культуры Канба и масштабные руины культуры Гэсэр. Здесь до наших времен сохранилось множество объектов этой культуры. В храме печати сутр Дэгэ, который зовется Сокровищницей культуры в снежном регионе, хранится более 270 тысяч ценных манускриптов и рисунков. Общее количество слов литературных произведений культуры Гэсэр, дошедших до наших времен, составляет 300 миллионов.

С улучшением транспортной инфраструктуры и доступности, с активным проведением глобальной стратегии развития туризма значительно повысились туристическая привлекательность и доступность Гардзе-Тибетского автономного округа. Повышен уровень обслуживания туристов в большинстве даже самых удаленных живописных районов. В настоящее время открыты и действуют аэропорты Канди и Ядин, это доказывает, что расцвет развития туризма в Гардзе уже наступил. Здесь имеются большой потенциал, уникальное очарование и привлекательность для всех категорий туристов. Гардзе-Тибетский автономный округ с распростертыми объятиями ждет гостей со всех уголков земного шара.

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