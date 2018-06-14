Ухань - административный центр китайской провинции Хубэй, мегаполис с населением 10 млн человек. Он находится на востоке центральной части Китая. Его общая площадь составляет 8569 кв. км, а объем ВРП (валового регионального продукта) в 2017 году составил 1,34 трлн юаней (около 213 млрд долл. США).

Ухань - город с богатой культурой и историей, которая насчитывает более 3500 лет. Это одна из колыбелей китайской культуры княжества Чу (1115-223 гг. до н.э.). В период правления китайских династий Тан (618- 907 гг. н.э.) и Сун (960-1279 гг. н.э.) благодаря развитому водному транспорту и природным богатствам Ухань стал местом слияния китайской и иностранной культуры. В конце правления династии Мин и в начале правления династии Цин (1600- 1700 гг. н.э.) Ухань, Пекин, Сучжоу и Фошань были четырьмя ключевыми коммерческими центрами Китая. После открытия торгового порта и с началом ведения дел с иностранцами в новую эпоху, а также в результате влияния западной культуры в Ухане сформировались всеобъемлющие, комплексные региональные культурные характерные черты, отличающиеся городским духом, который точно отражает девиз "Движение ввысь, стремление к превосходству".

Ухань - экологически чистый город. Именно здесь стекаются река Янцзы (третья крупнейшая река в мире) и река Ханьцзян (крупнейший приток реки Янцзы). Строящийся в настоящее время в Ухане новый район станет демонстрационной зоной самых передовых достижений городского развития, образцом глобальных городов будущего. Ухань развивает и продвигает на обоих берегах реки Янцзы высококлассные услуги в сфере торговли, финансов, информатизации, консалтинга, культуры и творчества, туризма и т.д., формируя ключевую ось региона реки Янцзы. В г. Ухань расположено 166 озер, площадь их акватории составляет 1/4 от всей городской площади. Лесной покров города достиг 28%. Общая протяженность зеленой дороги на берегах озера Дунху составляет 101 км, эта зеленая линия считается городской зеленой дорогой мирового уровня. В Ухане ярко выраженные четыре времени года с характерными сезонными изменениями природы, круглый год цветут цветы. Ухань превратил крупнейшую в Азии свалку бытовых отходов в экологически чистую пейзажную зону, провел 10-ю Китайскую международную ярмарку садово-паркового искусства, получил награду от группы C40 ("Группа лидеров по сохранению климата").

Ухань - важнейший транспортный узел Китая. Он соединяет восточные и западные, южные и северные районы страны. На территории прилегающих районов в радиусе 1000 км вокруг Уханя проживает 1 млрд человек. Совокупный объем экономики указанных районов составляет 90% от общего экономического объема Китая. Ухань также является одним из главных железнодорожных узлов страны - ежегодный пассажирооборот здесь составляет 71 млн человек. Ухань имеет крупнейшие в центральной части Китая международные аэропорты. В частности, аэропорт Тяньхэ принимает самое большее количество авиапассажиров, здесь действует множество международных рейсов.

Ухань - это город инноваций и бизнеса. Здесь сосредоточены инновационные ресурсы, район освоения новых технологий Дунху представляет собой "образцовую зону независимых инноваций" Китая. В Ухане действует 89 вузов, где обучаются около 1,3 млн студентов, работает 31 государственная лаборатория, важная государственная лаборатория и государственная инженерная лаборатория, 95 научно-исследовательских институтов, проживают и работают 68 академиков Академии наук Китая и Академии инженерных наук Китая, а также 6 лауреатов Нобелевской премии. Осуществляются проекты, цель которых - привлекать в Ухань китайских и зарубежных специалистов. 254 из 500 крупнейших мировых предприятий вложили средства в развитие г. Ухань. В настоящее время Ухань становится городом, на который обращают внимание все больше китайских и иностранных инвесторов, наиболее привлекательным городом для создания научно-исследовательских структур и городом научно-исследовательских достижений. В 2017 году Ухань был признан мировой столицей дизайна, став единственным в Китае лауреатом года "Городской инновационной премии".

Ухань - город цивилизации и счастья. Ухань - город волонтеров. Здесь каждый десятый человек занят в волонтерской деятельности. Это также город, где можно пользоваться множеством разнообразных бесплатных услуг. Много лет подряд Ухань получает звание "Всекитайский цивилизационный город", "Ведущий из 10 китайских городов счастья". В 2019 году в этом городе состоятся VII Всемирные военные игры.

Контакты г. Ухань с Россией имеют древнюю историю. Еще в XVII веке Ухань являлся важным городом на Великом чайном пути, связывавшем Китай и Россию. В последние годы Ухань наладил дружеские связи с множеством городов России. Ухань установил побратимские связи с Саратовом и Ижевском. Ухань и Пермь - города дружбы и обменов. Также в Ухане действует прямой авиарейс в Москву и маршрут железной дороги Ухань - Синьцзян - Европа. Россия вскоре учредит в Ухане генеральное консульство. Стоит отметить, что во время Второй мировой войны советские военные летчики-добровольцы вместе с китайской воздушной армией сбили в Ухане 21 японский самолет, бомбардировали и нанесли тяжелый урон 45 японским военным кораблям, что стало героической страницей, вписанной в великий эпос сопротивления японским захватчикам. 15 погибших героев захоронены на территории Уханя. Президент России В. Путин специально наградил коллектив газеты "Чанцзян жибао" за репортаж об этой истории орденом, посвященным "70-летию Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.".

Современный Ухань меняется с каждым днем. Его рост и развитие зиждется на преобразованиях и инновациях. Модернизированный, интернациональный и экологический Ухань предстает перед миром во всей красе. Будущее г. Ухань - это новые ожидания и новые свершения!