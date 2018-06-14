Украина откроет 8 визовых центров в России

Киев планирует открыть 56 новых визовых центров по всему миру, восемь из них появятся в России. Об этом сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины.

"Министерство иностранных дел реализовало комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну. В период с 15 июня по 1 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги в области приема ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на странице департамента в Facebook. Информация о датах открытия центров будет размещена на сайтах соответствующих посольств и консульств.

Предполагается, что работники центров будут собирать документы на визы от иностранцев, оказывать помощь при заполнении бланков, переводе и изготовлении копий необходимых бумаг. Принятие решений остается за консульствами.

В России новые визовые центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.