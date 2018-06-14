В Бресте попытались представить последние минуты жизни Сергея Есенина

В Брестском академическом театре драмы - громкая премьера. Спектакль по мотивам произведений Сергея Есенина. Монолог на два голоса. Совершенно новый для многих Есенин.

Есенин в спектакле не "похабник и скандалист". Не бесшабашный крестьянский парень и не кумир женщин... Фото: Предоставлено Брестским театром драмы

Не "похабник и скандалист". Не бесшабашный крестьянский парень и не кумир женщин... Человек на границе между сном и реальностью. Сюрреалистическая постановка "За крапивой берег" стала попыткой проникнуть в последние минуты жизни поэта. Есенина сыграл актер театра Алексей Щербаков, Дама в черном - молодая актриса Татьяна Дяченко.

Режиссер-постановщик Валентина Яновец, принимающая поздравления после великолепного представления 6 июня, рассказывает, откуда взялась идея поставить спектакль.

- Есенин - один из крупнейших мифов. Максим Горький, который почитал поэта, писал после смерти Есенина, что его жизнь и творчество - художественный роман. Большую часть своей жизни он сыграл - как первые артисты МХАТА, на разрыв, поэт ведь сам признавался, что приехал в Москву за бронзовым монументом. Мы показываем последние моменты его жизни. Ведь до сих пор мы точно не знаем, что произошло в ту ночь. Некоторые абсолютно уверены, что он сам ушел из жизни. Другие говорят, что ему помогли это сделать. Но точно не знает никто. Мы шли к спектаклю четыре года.

- С главным героем определились сразу, понимаю, а как выбирали актрису?

- Все вначале вокруг "Черного человека" крутилось. Подумалось, а почему бы Черным человеком не быть даме? Татьяна недавно пришла в театр, хорошо о себе заявила. Задача перед ней ставилась сложная. Алексей играл одного героя, а она - множество. В том числе Черного человека.

- Мать Есенина, возлюбленные - Галина Бениславская, Софья Толстая, Зинаида Райх, Айседора Дункан, Черный человек... Столько противоречивых ролей в одном спектакле. Трудно было перевоплощаться? - интересуюсь у Татьяны Дяченко.

- Во мне есть частичка от каждой героини, я это поняла. Влюбилась в Есенина во время репетиций, раньше его не так чувствовала. Перечитала очень много книг. Для образа жены и музы Есенина Зинаиды Райх изучала ее биографию. Очень помогал костюм. Когда ты его надеваешь - пластика меняется. Приходит образ, речь другая...

Сюрреалистическая постановка "За крапивой берег" стала попыткой проникнуть в последние минуты жизни поэта

Что касается Алексея Щербакова, то актер (к слову, россиянин) считает "За крапивой берег" новым этапом в жизни:

- Постановка о Есенине была моей мечтой, получилась работа длительной, сложной, поскольку как такового сценария не было. Изучили много материала. Биографию, а ее Есенин, как известно, не раз переписывал, воспоминания его друзей, которые, считаю, подливали масла в огонь, представляя поэта алкоголиком и буяном. Есть факты, опровергающие это. Как все гении, Есенин немножко сумасшедший. Сам он ушел из жизни или ему помогли? Мы представили зрителям свой вариант того, что с ним могло происходить в последние минуты. Наше повествование не претендует на документальность.