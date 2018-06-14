В Европе ответили "Нафтогазу" на критику по "Северному потоку-2"

Газопровод "Северный поток - 2" приведет к необратимым последствиям на газовом рынке Европы и постепенно даже "убьет" конкуренцию. Так считает директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

При этом большинство стран Европы, которые испытывают потребность в газе, наоборот, говорят о позитивных сторонах проекта. О том, что газопровод нужен Старому Свету, говорит и динамика получения разрешений на строительство трубы - необходимые бумаги уже получены от Германии, Финляндии и Швеции. А в Стокгольме накануне объяснили Киеву, почему не будут запрещать "Северный поток - 2".

Как заявил посол Швеции в Киеве Мартин Хагстрем, уважая международное право, его страна не может препятствовать прокладке кабелей и труб на континентальном шельфе за пределами территориальных вод. О том, что строительство газопровода поддерживает и Австрия, по итогам переговоров с президентом этой страны Александером ван дер Белленом заявил и президент России Владимир Путин.

По оценке немецкой компании Wintershall, которая является давним европейским партнером "Газпрома", претензии противников газопровода нельзя охарактеризовать кроме как "смешные и не имеющие смысла", об этом "РГ" заявил глава компании Марио Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции в немецком Касселе.

Более того, по мнению Мерена, "мы хотели бы, чтобы к нам поступало как можно больше дешевого газа и по самым разным каналам - это хорошо и для потребителей, и для промышленности".