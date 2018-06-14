В Госдепе США начали собирать данные о лояльности сотрудников Трампу

В Госдепартаменте США появился сотрудник, активно изучающий политические взгляды и степень лояльности своих коллег президенту Дональду Трампу и его повестке. По данным журнала Foreign Policy, ссылающегося на действующих и бывших дипломатов, речь идет о старшем советнике в бюро по международным организациям Мэри Сталл, назначенной два месяца назад.

Сталл, ранее занимавшаяся лоббизмом в сфере продуктов питания и напитков, "активно составляет списки и собирает данные" о дипломатах и работниках американских представительств при международных организациях. В частности, она просматривает страницы коллег в социальных сетях, выявляя, по выражению одного из источников, "идеологические девиации". Сталл интересовалась у американских сотрудников при ООН и Всемирной организации здравоохранения данными о коллегах, расспрашивая, когда и кто именно из предыдущей администрации Барака Обамы пригласил тех на работу.

"Она копает под работающих при ООН американских граждан чтобы выяснить, маршируют ли они в ногу", - считает источник.

Например, чиновник обращает внимание на то, как сотрудники относятся к инициативам и проектам предыдущей администрации: выражают ли им открытую поддержку, способствуют ли продвижению соответствующих документов вверх по бюрократической цепочке. Напомним, что Дональд Трамп известен крайне нетерпимым отношением к политике предшественника и активно разрушает его и без того скудное наследие. Так, аналитики предполагают, что Белый дом вышел из сделки по ядерной программе Ирана во многом именно потому, что она была заключена командой Барака Обамы и считалась жемчужиной его внешнеполитических свершений.

По данным журнала, Сталл стремится замкнуть весь документооборот в бюро на себя, вычищая из документов выражения "международное право" и "международный порядок". Как и хозяин Белого дома, и ряд его основных советников, чиновница крайне критично и пренебрежительно высказывается о международных институтах.

Формально она не является начальницей бюро, но, по свидетельствам коллег, по влиянию затмевает руководителя. В своих записях в социальных сетях она не раз призывала "Осушить глобальное болото!". Этот слоган президент США использовал для объявления войны вашингтонскому политическому истеблишменту.

По данным издания, такой сбор данных и закрытый стиль работы Сталл вызывают растущее беспокойство и возмущение у сотрудников Госдепартамента. Сразу несколько старших чиновников в бюро подали заявления об увольнении или переводе в другие подразделения.

Источники издания не утверждают однозначно, ведется ли эта работа по зданию Белого дома или руководства Госдепартамента США, или же является личной инициативой. Официальный представитель ведомства, с одной стороны, выразил поддержку работе Сталл, но, с другой, заверил, что политических чисток в ведомстве не будет.

Само по себе назначение президентом сотрудников руководящего звена на основе их лояльности - нормальная для США практика, но считается, что для низшего и среднего звеньев в госструктурах политические предпочтения не должны служить критерием при отборе на работу.