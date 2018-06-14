В Испании придумали приложение для поиска места для шашлыков и вечеринок

Испанцам стало проще найти место для приготовления прямо в городе шашлыков или организации небольшой вечеринки. В королевстве многие квартиры, расположенные на последних этажах, имеют террасы или выход на крышу. И теперь не надо искать среди своих знакомых владельцев такой недвижимости, чтобы устроить вечеринку. Приглянувшееся местечко можно просто арендовать на несколько часов.

Идея создания такой платформы пришла в голову жителю Барселоны Оскару Хорхе год назад. Вместе со своим соседом по комнате он долго искал террасу, чтобы приготовить с друзьями барбекю, пока не понял, что для этого подходит практически каждая крыша. В итоге на свет появился сервис, позволяющий арендовать всего на один день террасу в центре Мадрида, Барселоны или Севильи. Обойдется это в сумму от 50 до 600 евро в день - в зависимости от предлагаемых хозяевами недвижимости условий: размера террасы, наличия бассейна, мангала, холодильника, тени или захватывающих видов. В целом платформа ориентирована на дневные мероприятия, но можно найти место и для ночного загула (время определяют сами владельцы квартир, хотя большинстве случаев сервис советует ограничить его 23:00 - из уважения к соседям).

По словам создателей платформы, присоединиться к ним может практически любой человек, имеющий в собственности квартиру с открытой площадкой. "Все террасы имеют что-то особенное, хозяева должны соблюдать лишь одно правило: оперативно отвечать на поступающие запросы", - отмечает Хорхе.

Сервис оказался настолько популярным, что его владельцы подумывают уже о расширении услуг и даже выходе на международный рынок.