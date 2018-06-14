В Киеве рассказали о намерении Украины обмануть МВФ

В Верховной раде рассказали, как Киев пытается обмануть Международный валютный фонд (МВФ).

Президент Украины Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона об антикоррупционном суде, который вступает в силу в четверг, заявил депутат от "Народного фронта" Егор Соболев. По словам парламентария, в тексте документа говорится, что все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых уже идет в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.

Парламент "за такое не голосовал", написал Соболев на своей странице в Facebook. Эта фальсификация, уверен депутат, "показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда". "Уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником, - сказа Соболев. - Будем искать решение".

В свою очередь источник в партии "Народный фронт" заявил, что суды общей юрисдикции подконтрольны президентскому окружению. "МВФ думает, что мы добровольно согласимся на создание Антикоррупционного суда. Но это сломает все связи в политике, которые и держатся только на гарантиях неприкосновенности", - пояснил он.

Как напоминает РИА Новости, создание Высшего антикоррупционного суда на Украине является одним из ключевых требований к Киеву со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.