Более 30 фактов похищения девушек для вступления в брак (ала качуу) зарегистрировано в республике в 2017 году. Однако лишь в семи случаях виновные понесли наказание, причем чисто символическое. Несостоявшихся "мужей" просто оштрафовали. Сколько случаев осталось вне статистики, в республике не знает никто.

"Так не доставайся же ты никому"

В Чуйской области парень убил свою украденную невесту прямо в здании отдела внутренних дел. Эта новость в буквальном смысле всколыхнула все общество - от руководства страны до простых граждан.

В дежурную часть ОВД Джайылского района доставили девушку и молодого человека. Его подозревали в похищении спутницы и принуждении к вступлению в брак. Парень упросил оперативников дать ему последнюю возможность поговорить с подругой, чтобы убедить ее не писать заявление. Сердобольные стражи порядка разрешили, даже не удосужившись обыскать. Оставшись с девушкой наедине, парень нанес ей несколько смертельных ножевых ранений, а после пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице под охраной.

Как уже выяснило следствие, молодой человек несколько раз присылал сватов к девушке, но получал отказ. Тогда-то и решился украсть красавицу, но той удалось поднять скандал и обратиться милицию, которая, как она надеялась, ее защитит. Увы, напрасно, поскольку сотрудники правоохранительных органов спокойно пустили похитителя в помещение, где находилась потерпевшая. По всей вероятности, склонить к замужеству понравившуюся девушку ему не удалось. Сотрудники милиции, допустившие преступную халатность на рабочем месте, оказались под следствием.

Не успели киргизстанцы оправиться от шока после этого чудовищного случая, как в центре Бишкека - на пересечении проспекта Чуй и улицы имени Курманжан Датки (бывшая Алма-Атинская. - Прим. ред.) - практически среди бела дня (19.30 по местному времени) на глазах у десятка людей несколько парней насильно затащили девушку в машину. Стоявшие на ближайшей автобусной остановке люди и водители проезжавших мимо автомобилей бросились на помощь несчастной. Один из мужчин поставил свою машину прямо перед иномаркой похитителей, заблокировав им тем самым выезд, и силой отбил девушку у злоумышленников. Молодые люди трусливо заперлись в своем авто и вопреки требованиям "выйти из машины и поговорить по-мужски" предпочли дождаться милиции.

Надо отдать должное, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия через несколько минут после получения вызова.

"Подозреваемые похитители были задержаны и доставлены в УВД Свердловского района, - сообщили по факту в МВД. - Возбуждено уголовное дело по статье 28-155 (принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак) Уголовного кодекса КР. Задержанные являются жителями столицы 1997 и 1990 года рождения. В соответствии с нормами УПК они водворены в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Проводится расследование".

Закон и традиции

Президент страны Сооронбай Жээнбеков потребовал ужесточить наказание для похитителей невест и строго наказать виновных в гибели жительницы Джайылского района.

- Этот вопиющий случай милицейской халатности, безответственности и непрофессионализма вполне справедливо вызвал возмущение общественности, - отметил глава государства. - Требую жесткого наказания всех виновных в смерти девушки - увольнения с должностей и привлечения к уголовной ответственности. Необходимо усилить работу, направленную на повышение ответственности сотрудников внутренних дел и укрепление их дисциплины.

Сооронбай Жээнбеков также рекомендовал парламенту усовершенствовать правовую защиту детей и женщин, а также проработать вопрос о профилактике семейного насилия. Той же теме было посвящено заседание Национального совета по гендерному развитию. В нем принял участие премьер Мухаммедкалый Абылгазиев. По его словам, республика включена международными организациями в список стран, где дети и женщины часто подвергаются насилию, что недопустимо.

- Раньше под "ала качуу" понимали то, что молодые встречались и хорошо знали друг друга, и девушку "похищали", чтобы устроить "сюрприз", а сейчас девушек крадут, как скот, - заявил глава правительства. - Молодые даже не знают друг друга. Преступники ничего не боятся. Приносят с собой нож в здание милиции и убивают девушку. Самое прискорбное, что наши правоохранительные органы допустили это.

Запреты не действуют?

В январе 2013 года, между тем, парламент принял поправки в Уголовный кодекс, ужесточив наказание за похищение женщины и принуждение к вступлению в брак. Ранее "умыкателям" грозило всего три года тюрьмы. Теперь - десять лет лишения свободы. Но, по данным судебного департамента при Верховном суде КР, за пять лет максимальное наказание было применено всего к трем горе-женихам. Тогда как, если верить экспертным оценкам, в Киргизии ежегодно крадут до 12 тысяч женщин.

Возможно, борьба с кражами невест ведется в республике из рук вон плохо потому, что у этой кампании много противников. Причем не только среди простых обывателей, но и из числа парламентариев. Так, депутат Кожобек Рыспаев обвинил жертв похищений в мошенничестве. По его словам, нередко девушки сами соглашаются на замужество, но затем пишут заявление в милицию, чтобы выбить из семьи женихов деньги. Коллега Рыспаева по палате Анвар Артыков в свою очередь убежден, что с похищением невест надо бороться более гуманными методами, не ужесточая наказания.

Кстати, совет улемов Духовного управления мусульман Киргизии ранее строго запретил имамам мечетей проводить обряд бракосочетания, если у молодоженов нет свидетельства о браке, выданного государственными органами. Но судя по тому, что количество похищенных не сокращается, священнослужители в регионах об этом склонны забывать.

Брак по договору

Существует в республике и еще одна, по современным меркам, дикая традиция - договорные браки. Распространена она, в основном, в селах на юге республике, где религиозные традиции подчас сильнее светских законов. По данным неправительственного центра по поддержке женщин "Кыз коргон институт" ("институт "Девичья крепость"), половина женщин в регионе выходит замуж по воле родителей, а вовсе не по велению чувств.

Как правило, родственники девушки и парня заключают некое подобие межсемейного договора. Мнения молодых, разумеется, никто не спрашивает.

19-летняя Алия Байколова (имя изменено. - Прим. ред.) - одна из типичных героинь подобных историй. С 11 лет она жила в горном селе Джалал-Абадской области с тетей. Родители Алии уже лет восемь работают по найму в Турции. Дома бывают редко, чаще звонят и присылают деньги на содержание дочери.

В последний приезд родителей их поведение показалось Алии странным. Отец часто хмурился и ругался, мать плакала. Алия краем уха услышала, что у родителей финансовые трудности. Вникать в подробности она не стала, да и вряд ли чем-то смогла бы им помочь. Сама девушка готовилась к выпускным экзаменам и мечтала поступить в медицинский колледж в Бишкеке, а затем, если представится возможность, продолжить обучение в медицинской академии. Однако в планы родителей и тети мечты Алии не вписывались.

Вернувшись как-то с работы домой поздно вечером, тетя попросила племянницу сходить к соседке за лекарством. Девушка побежала, куда было велено. На улице ее схватили и бросили в машину, а затем привезли в большой и богато обставленный дом. Здесь их уже ждал мулла, сотрудница сельсовета и...тетя Алии. Она оказалась близкой подругой матери жениха. Новоиспеченная свекровь уговаривала девушку успокоиться и уверяла, что Алия будет счастлива с ее сыном, а ее родители за счет калыма смогут поправить свое финансовое положение.

Девушке дали поговорить по телефону с родителями. Те убеждали ее согласиться на брак, и она не устояла перед натиском родных. Нерадужное настроение, впрочем, было в тот вечер и у 18-летнего жениха. Обзаводиться семьей в таком возрасте ему совсем не хотелось. В итоге свадьбу все-таки сыграли, но ни жених, ни невеста на торжестве в их честь ни разу не улыбнулись. Вскоре после бракосочетания пара отправилась в город, где... развелась.

Молодые расстались друзьями. Алия все-таки поступила в медицинский колледж. Ее бывший муж встречается с другой, но вот только в родное село и ему, и его экс-супруге дорога заказана. Родственники не только не простили молодым развода, но и переругались между собой из-за калыма.

Комментарий

Гулайым Каниметова, народная артистка Киргизии:

- Кражи невест в том виде, как они происходят сейчас, никакой не обычай, а самая настоящая уголовщина. В старину воровали девушек с их согласия, если пара была влюблена, но родители запрещали создать семью. Я бы рекомендовала девушкам бороться, не опасаясь, что кто-то скажет: "Она, отказавшись от брака с похитителем, опозорила семью". Не нужно бояться обращаться за помощью в милицию. Позорят не только семью, но и страну в целом не похищенные девушки, а такие вот "женихи". В целом, думаю, решать проблему необходимо комплексно - как духовным лидерам, так и госструктурам, а также родителям молодых людей.