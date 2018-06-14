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14.06.2018 06:28
Рубрика: В мире

Встреча в "Соленой долине"

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7591 (128)
В Доме кино прошел премьерный показ новой картины известного киргизского режиссера и сценариста, заслуженного деятеля искусств республики Геннадия Базарова "Соленая долина".

Картину сняли по пьесе народного писателя КР, прозаика и драматурга Мурзы Гапарова. Показ киноленты был приурочен к 60-летию со дня образования национальной телерадиокомпании (КТРК) и 50-летию студии "Киргизтелефильм".

Фото: ktrk.kg
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- Пьеса замечательного драматурга Мурзы Гапарова "Соленая долина" довольно широко известна, но мне пришлось переписать сценарий с учетом реалий сегодняшнего дня, - рассказал режиссер. - Фабула фильма предельно проста: в "Соленой долине" жизнь свела семерых людей разных профессий, пристрастий и взглядов. В дальнейшем ситуация складывается так, что каждый из персонажей начинает задумываться, кто он и зачем живет. Фильм, как и пьеса, - метафоричен, иносказателен. Это философское произведение сейчас очень актуально и, думаю, найдет своего зрителя.

Главные роли в картине исполнили известные в Киргизии актеры Сакыбек Карабаев, Насира Мамбетова, Замирбек Сооронбаев, Гульсина Чотонова, Жамиля Сыдыкбаева, Марат Алышпаев и Уланбек Султангазиев.

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Ожидается, что картина выйдет в широкий прокат уже в следующем году. До этого Геннадий Базаров планирует представить свою работу на нескольких кинофестивалях.

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