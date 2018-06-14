В Кремле появилось новое управление

Президент Владимир Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации Кремля и учредил новое управление.

"Президент подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, также подписал указ о внесении изменений в некоторые акты президента", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Одновременно указом утверждается положение об управлении президента по развитию информационно-коммуникационных технологий, инфраструктуры и связи", - рассказал представитель Кремля. По его словам, "речь идет о внутренней настройке в администрации президента".



