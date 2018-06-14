В Кремле прокомментировали совет депутата россиянкам перед ЧМ-2018

В Кремле ответили на призыв главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой во время чемпионата мира по футболу не вступать в связи с иностранцами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские женщины "сами разберутся со всеми своими вопросами". При этом официальный представитель Кремля назвал россиянок лучшими женщинами в мире.

Кроме того, Дмитрий Песков указал на надпись в паспорте болельщика "Нет расизму", которая, по его мнению, "характеризует атмосферу праздника" и то, "с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются".