В Латвии запретили смотреть футбол с комментариями по-русски

Трансляции российских телеканалов Чемпионата мира по футболу в общественных местах Латвии будут облагаться штрафом. Смотреть матчи можно лишь на телеканале LTV7, поскольку лишь ему принадлежат права на трансляцию ЧМ. И исключительно по-латышски. Об этом предупредил всех латышских болельщиков сам телеканал.

Он напомнил и о том, что смотреть футбол и слушать комментарии по-русски по другим телеканалам или даже в интернете незаконно, если на это не куплена специальная лицензия, сообщает портал Vesti.lt. Все это касается также кафе, баров и ресторанов, которые расположены в знаменитых курортных зонах Латвии, таких, например, как Юрмала, где традиционно много русских отдыхающих.

"Этот летний сезон обещает быть особо хорошим для баров и кафе на открытом воздухе, особенно на пляжах и берегах озер. Очень надеюсь, что благоприятные погодные условия фанатам футбола не испортит безответственность коммерсантов", - намекает на санкции исполнительный директор общества "За легальное содержание!" Даце Котзева и уточняет, что особое внимание на это следует обратить тем предпринимателям, которые в целях увеличения прибыли могут попробовать в пляжных и курортных кафе показывать матчи на телеканалах, которые вещают не на латышском языке.