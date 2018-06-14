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Рубрика: Власть

В Минобороны назвали фейком информацию о "приведении ЧФ в боеготовность"

Информацию ряда СМИ о том, что якобы Черноморский флот РФ приведен в высшую степень боевой готовности российское Минобороны назвало фейком. Первым об этом написало агентство Reuters.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Сообщение британского агентства Reuters со ссылкой на "источники, близкие к российским военным" о якобы приведении в высшие степени боеготовности сил Черноморского Флота в Крыму из-за возможных провокаций Украины - фейк, - цитирует ТАСС комментарий министерства. - Силы Черноморского флота несут службу в штатном режиме. Никаких мероприятий по переводу в высшие степени готовности не проводилось".

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