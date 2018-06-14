13 июня в медиацентре "РГ" прошел круглый стол "Школа БЕЗопасности", где обсуждалось качество психологической помощи в школах, психическое и психологическое здоровье современных детей, уровень подготовки выпускников вузов - психологов и психиатров, новое в программах для специалистов, которые идет работать к детям с девиантным поведением, возможности школы по работе с такими детьми и другие вопросы.

Экспертами "РГ" были: Елена Георгиевна Дозорцева, главный научный сотрудник Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста, доктор психологических наук; Андрей Ильич Подольский, профессор Института образования Высшей школы экономики; Дмитрий Лазаревич Модель - директор московской школы 2101; Анна Анатольевна Портнова, доктор медицинских наук, руководитель отдела детской психиатрии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Любовь Николаевна Духанина, заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы.

Сколько психологов надо школе? Что делать с агрессивным подростком? Считать ли нормальным ученика, который взял в руки ружье или топор?

- Дело не в том, нужны ли школе психологи, а какие психологи нужны школе. И вот это очень серьезный вопрос. У нас в стране вопиющая психологическая неграмотность и педагогов, и родителей, и, увы, психологов, - подчеркнул профессор ВШЭ Андрей Подольский.

По его мнению, программы в вузах и для педагогов, и для психологов должны меняться. Есть много интересных исследований, о которых педагоги понятия не имеют. Например, что оказывает самое большое психоэмоциональное влияние на подростков 12-13-14 лет? Эмоциональное состояние значимого для учителя. Особенно часто такая зависимость проявляется у девочек. Но у мальчиков может возникать наиболее тяжелое депрессивное состояние. Надо об этом рассказывать учителям? Конечно!

- Тяжелое психоэмоциональное состояние бывает и девочек, и у мальчиков. Просто у девочек больше инструментов для того, чтобы отреагировать. Они могут заплакать, поделиться с подружкой, с мамой, с учителем. Но если девочка не имеет поддержки в семье или ей говорят: сама разбирайся со своими проблемами, вот отсюда проблемы, - высказала мнение Анна Портнова, доктор медицинских наук, руководитель отдела детской психиатрии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. - Клинические психологи нашего центра подготовили программу по психологии по обучению детей в рамках какого-то курса, например, ОБЖ, начиная с начальных классов. То есть в начальных классах объясняют детям, в том числе и учителям, проблемы каждого возраста: как адаптироваться в школе, какие-то межгрупповые конфликты, что делать, когда тебя обижают, кому жаловаться и так далее.

Она добавила, что сейчас ведется обсуждение этой программы с министерством просвещения России.

- У нас огромный образовательный комплекс, 20 зданий, 5 из них - школьные, 3600 детей. Безусловно, у нас было принято решение, чтобы в штатном расписании сохранились педагоги-психологи и социальные педагоги. При департаменте образования есть городской психолого-педагогический центр. Мы можем туда обратиться и получить помощь. У нас в школе есть дети с особыми потребностями. У них свои образовательные программы, адаптированные. У этих детей взросление проходит еще острее. И сопровождение требуется большее. - рассказал о своем опыте Дмитрий Модель.

Хорошо, если в школе есть несколько психологов, как, например, в московской школе 2101, где на 3600 учеников приходится 9 психологов и есть возможность технически помочь обеспечению безопасности, установив видеокамеры. Но статистика по России печальна.

- На одного педагога-психолога в Республике Саха приходится 280 учащихся, в Приморском крае - 2479 учащихся. Средний показатель по России - 656. Если мы говорим о социальном педагоге, то в Тыве на одного социального педагога - 233 учащихся, а в Мордовии 5966 при среднем показателе по России 870! Поэтому говорить о доступности оказания социально-педагогической, психологической поддержки учащихся сегодня объективно сложно,- уверена заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Несмотря на несколько резонансных трагических случаев в школах, когда от рук учеников, в том числе, психически больных, пострадали другие дети и учителя, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Елена Дозорцева заметила, что за последние 10-15 лет подростковая преступность уменьшилась.

- В начале 2000-х годов у нас в отделении было 20 было коек. И это были почти сплошные убийцы - подростки, до 18 лет. Или те, кто совершил тяжкие правонарушения. Сейчас отделение у нас закрылось. Слишком мало стало подростков, которые направляются на стационарную экспертизу. Сказались и некоторые законодательные моменты, - рассказала Елена Дозорцева.

При этом до сих пор не решен один из главных вопросов - школа не может без согласия родителей и шагу ступить. В том числе - отправить ребенка на консультацию или психолого-медико-педагогическую комиссию, не имеет права перевести ребенка в спецшколу, направить на обследование к дефектологу и вообще понятия не имеет, с какими диагнозами приходят дети. Будь то шизофрения, эпилепсия или туберкулез.

Эксперты подготовили свои предложения, которые будут переданы в Министерство просвещения России

Подробный отчет - в ближайших номерах "РГ".