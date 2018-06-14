19 апреля 2018 года в городе Сиань провинции Шэньси открылся Китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь".

В первый день его работы четыре российских предприятия, в числе которых строительный холдинг "Лидер Групп", компания Ketchup, Всероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса и Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей, заключили соглашения о стратегическом сотрудничестве с новым районом развития Сисянь. Российские предприятия начали официально работать в Китайско-российском инновационном парке "Шелковый путь".

На фоне реализации стратегии "привлечения иностранного капитала и выхода за границу", открытие инновационного парка "Шелковый путь" заложило благоприятный фундамент для содействия инвестиционному взаимодействию между Китаем и Россией, для совместного использования ресурсов предприятий обеих стран, а также для осуществления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

В качестве одного из важных проектов сотрудничества Китая и России на государственном уровне Народное правительство провинции Шэньси и российская сторона 13 октября 2014 года подписали меморандум о совместном развитии и строительстве китайско-российских парков высоких технологий "Шелковый путь". На церемонии подписания документа обе стороны единогласно выдвинули предложение о создании научно-технических парков, и это направление стало частью государственной стратегии.

Инновационный парк "Шелковый путь" объединяет под общим названием две площадки: китайскую и российскую. Китайский парк находится в городе Фэндун нового района Сисянь административного центра провинции Шэньси - города Сиань. Новый район Сисянь обладает сегодня самой высокоуровневой платформой, богатыми ресурсами и лучшими условиями для вложения инвестиций. Город Фэндун играет первостепенную роль в развитии района Сисянь, в частности, образцовая база по внедрению реформ и по координированию научно-технических ресурсов является единственным научно-техническим индустриальным парком Китая, цель работы которого "координировать научно-технические ресурсы".

Согласно плану, китайский парк будет занимать площадь 4 кв. км, в частности, площадь сооружений первого этапа строительства составит 750 тыс. кв. метров, при этом общий объем капиталовложений - 500 млн юаней (прим. 80 млн долларов). Для работы в этом парке приглашаются предприятия следующих сфер и отраслей: контрольно-измерительная, информационные технологии, интернет, поддержание здоровья при помощи биомедицины, искусственный интеллект и др. По плану будет построен высокотехнический индустриальный парк, нацеленный на исследование и развитие высоких и новых технологий, на первостепенное развитие современной индустрии и также на развитие комплексной индустрии, т.е. взаимосвязи социальной инфраструктуры с третьей индустрией (сферой услуг). К настоящему времени в парк вошли 8 предприятий, включая российскую корпорацию "Лидер Групп", компания "Виват", предприятие из Украины AlexOi. Сформировались две платформы: международный инновационный центр "Лидер" и Ассоциация по сотрудничеству научно-технических предприятий между провинцией Гуандун и странами СНГ. Кроме того, китайские предприятия заключили соглашение с Иркутским научным центром, с Союзом врачей-специалистов по судебной медицине в рамках Шелкового пути, с совместной китайско-российской лабораторией морской инженерии. Благодаря созданию совместной лаборатории к работе удалось подключить рабочие группы во главе с академиком Игорем Бычковым, академиком Ли Чанъюем, а также российским академиком Юрием Пиголкиным.

Плакат из Китайско-российского инновационного парка "Шелковый путь". Фото: МРК

Российский парк будет находиться в Москве в Центре международной торговли "Гринвуд". Площадь служебных помещений составит 3342 кв. метра. Парк откроется во втором полугодии 2018 года. Это будет индустриальный парк высоких технологий, ориентированный на развитие экономики под руководством главного управления, при этом весомое место будет занимать работа по освоению и разработке высоких и новых технологий. В российский парк пригласили, главным образом, предприятия из провинции Шэньси, которые способны и готовы развивать зарубежное направление. Потом постепенно начнут привлекать предприятия и учреждения из других районов Китая, и в конечном счете парк станет штаб-квартирой и местом сосредоточения предприятий провинции Шэньси, решивших инвестировать свои капиталы в Россию.

Определив тенденции развития инновационного парка, а также проведя глубокий анализ научно-технических и образовательных ресурсов российских предприятий, новый городок Фэндун установил три основных направления для привлечения инвестиций. Первое - привлечь ведущие научно-технические и коммерческие предприятия России для учреждения научно-исследовательских ведомств или торгового представительства. Второе - привлекать научно-исследовательские учреждения России и совместными усилиями создать лаборатории с заинтересованными китайскими вузами. Третье - привлечь высококлассные кадры и коллективы из-за рубежа, включая Россию, для ведения собственного бизнеса.

Для привлечения российских бизнесменов к ведению своей коммерческой деятельности в китайском технопарке, Китай выдвинул ряд выгодных предложений, в том числе льготные условия, снижение или полное освобождение от арендной платы за офис, поощрение талантов и др. Одновременно с этим планируется укомплектовать специализированные рыночно-консультативные службы, юридическое и налоговое управление, способствовать успешной работе бизнес-инкубаторов, финансового центра, международной школы, международной больницы, обслуживать многоквартирный жилой дом премиум-класса. Китайский парк будет стремиться предоставить пятизвездочный сервис во всех областях, всесторонне обеспечить все предприятия для успешной работы, взаимодействовать с российским персоналом.

В инновационном парке в Китае введут новую модель управления хозяйственной деятельностью. Правительство окажет поддержку заинтересованным предприятиям, связанным со всеми звеньями комплексного производства, вместе с тем предоставит всестороннее обслуживание в сфере образования, медицинской помощи и других областях. Предполагается, что результаты совместного сотрудничества во много раз превзойдут ожидания.