- В настоящее время специалисты анализируют работу камер видеофиксации, установленных в Бишкеке весной на нескольких оживленных перекрестках, - пояснил он. - К началу следующей недели планируем завершить технико-экономическое обоснование проекта. Осенью продолжим установку камер.
По словам Боронова, на перекрестках, где уже появились камеры, заметно сократилось количество нарушений ПДД. В правительстве убеждены, что запуск полноценной системы видеофиксации позволит не только повысить безопасность на дорогах, но и увеличить объем собираемых штрафов.
Как предполагается, проект будет запущен с помощью частных компаний. Открытый конкурс власти также собираются провести осенью.
- Средств на реализацию проекта в бюджете нет, - утверждает вице-премьер. - По-этому правительство намерено найти компанию-партнера, способную реализовать программу "Безопасный город" за свой счет. Инвестор будет получать определенную долю от объема взимаемых штрафов. Мы хотим выбрать компанию, которая предложит наименьшую стоимость проекта.
Вместе с тем
В течение первого же месяца работы камеры видеонаблюдения зафиксировали на четырех перекрестках Бишкека свыше 69,8 тысячи нарушений правил дорожного движения. Самое частое нарушение - выезд за стоп-линию.