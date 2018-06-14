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14.06.2018 10:10
Рубрика: В мире

Камеры все увидят

Правительство обещает запустить "Безопасный город" в Бишкеке до конца года
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7591 (128)
Правительство надеется, что наличие видеокамер на перекрестках поможет сократить количество нарушений ПДД в столице. Фото: Темир Сыдыкбеков Правительство надеется, что наличие видеокамер на перекрестках поможет сократить количество нарушений ПДД в столице. Фото: Темир Сыдыкбеков
Правительство надеется, что наличие видеокамер на перекрестках поможет сократить количество нарушений ПДД в столице. Фото: Темир Сыдыкбеков
Общегородская система видеонаблюдения будет запущена в столице Киргизии в течение ближайших месяцев. По словам вице-премьер-министра КР Кубатбека Боронова, проект "Безопасный город", который в Бишкеке пытаются безуспешно запустить уже несколько лет, заработает осенью. Примерную дату старта чиновник обозначил, выступая в парламенте.

- В настоящее время специалисты анализируют работу камер видеофиксации, установленных в Бишкеке весной на нескольких оживленных перекрестках, - пояснил он. - К началу следующей недели планируем завершить технико-экономическое обоснование проекта. Осенью продолжим установку камер.

Фото: missisworld.ru
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По словам Боронова, на перекрестках, где уже появились камеры, заметно сократилось количество нарушений ПДД. В правительстве убеждены, что запуск полноценной системы видеофиксации позволит не только повысить безопасность на дорогах, но и увеличить объем собираемых штрафов.

Как предполагается, проект будет запущен с помощью частных компаний. Открытый конкурс власти также собираются провести осенью.

- Средств на реализацию проекта в бюджете нет, - утверждает вице-премьер. - По-этому правительство намерено найти компанию-партнера, способную реализовать программу "Безопасный город" за свой счет. Инвестор будет получать определенную долю от объема взимаемых штрафов. Мы хотим выбрать компанию, которая предложит наименьшую стоимость проекта.

Вместе с тем

В течение первого же месяца работы камеры видеонаблюдения зафиксировали на четырех перекрестках Бишкека свыше 69,8 тысячи нарушений правил дорожного движения. Самое частое нарушение - выезд за стоп-линию.

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