В Турции напали на сторонников правящей партии: трое погибших

В Турции три человека убиты, еще восемь ранены в результате нападения на сторонников правящей Партии справедливости и развития.

Инцидент произошел на юго-востоке страны недалеко от границы с Сирией в уезде Суруч в провинции Шанльгурфа во время агитационной кампании в преддверии президентских и парламентских выборов, передает AFP.

Среди подвергнувшихся нападению был депутат турецкого парламента Ибрагим Халил Йылдыз. Законодатель встречался с местными представителями малого бизнеса. По некоторым данным, среди погибших брат парламентария.