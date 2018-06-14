Видео: на 11 телебашнях городов ЧМ включилась подсветка

Команда волонтеров сыграла в футбол с командой РТРС - организацией, отвечающей за всю техническую сторону телевещания в стране. Футболист Дмитрий Сенников передал пас министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову, а тот забил гол в ворота прославленного голкипера Рината Дасаева. А затем была дана команда на включение архитектурно-художественной подсветки телебашен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Москве. 11 башен - 11 игроков "цифровой сборной" во главе с "капитаном" - Останкинской. О том, как это было - в нашем видеоролике.