Видео: на 11 телебашнях городов ЧМ включилась подсветка
Команда волонтеров сыграла в футбол с командой РТРС - организацией, отвечающей за всю техническую сторону телевещания в стране. Футболист Дмитрий Сенников передал пас министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову, а тот забил гол в ворота прославленного голкипера Рината Дасаева. А затем была дана команда на включение архитектурно-художественной подсветки телебашен в Нижнем Новгороде, Казани, Калининграде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Москве. 11 башен - 11 игроков "цифровой сборной" во главе с "капитаном" - Останкинской. О том, как это было - в нашем видеоролике.
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00
В Москве стартует чемпионат мира по футболу. На стадионе "Лужники" хозяйка мирового первенства Россия сыграет с командой Саудовской Аравии. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17.30
Английским хулиганам запретили посещение матчей ЧМ-2018 12:12
Футбольные хулиганы из Англии не попадут на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России. Фанатов, которые неоднократно нарушали правила во время предыдущих крупных турниров, вынудили сдать паспорта
Почему сборная России должна победить. Отвечают Ловчев и Кононов 10:53
Обозреватель "РГ" и главный тренер тульского "Арсенала" в "Футболе на высоте" объясняют, как российской команде, которая не побеждала семь матчей, наконец, победить