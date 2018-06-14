Асбест, что в 80 км от Екатеринбурга, - город небольшой, там почти все друг друга знают. Местный постовой ГИБДД остановил девушку, попросил предъявить права и неожиданно обнаружил, что они выписаны на жену его давнего приятеля. Только фото в документе не ее, а девушки, которую остановил. В итоге возбуждено уголовное дело, следствие выясняет, где автомобилистка взяла "корочки", - купила или подделала сама.

Преступная схема

Как оказалось, водительское удостоверение было так называемым "зеркальным". Всего за четыре последних месяца сотрудники ГИБДД Свердловской области задержали 22 водителя с такими "корочками". Возбуждены уголовные дела по статье 237 УК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и государственных наград, бланков, штампов и т.д.). Сколько водителей с фальшивыми правами ездит по дорогам на самом деле? Как предполагает заместитель председателя регионального комитета по защите прав автомобилистов Дмитрий Ларионов, только на Урале это могут быть сотни водителей.

"Зеркальные" права довольно охотно покупают те, кого лишили собственных. Схема проста: черные "дилеры" подбирают из базы ГИБДД права человека примерно одного возраста с покупателем, в идеале из другого региона, чтобы было меньше шансов, что двойники пересекутся. Данные в "зеркальных" правах их истинного владельца, а вот фото - покупателя.

Проколы чаще всего происходят со штрафами. Жительница поселка Бобровский Свердловской области Елена Константиновская обнаружила, что со счета у нее сняли тысячу рублей. Оказалось, штраф ГИБДД за остановку на пешеходном переходе. Выписан он за нарушение правил в Челябинске, а Елена как раз в этот день лежала на операции в Екатеринбурге, за 240 километров. Стали разбираться, в происшествии задействована машина "Хёндай-Таксон", которая Елене никогда не принадлежала. "В данном случае мог при выписке штрафа ошибиться и полицейский, перепутать, скажем, номер водительского, но с большой вероятностью, что и в данном случае речь может идти о двойнике, который пользуется чужими правами", - отметили в ГИБДД Свердловской области. Пока идет разбирательство. И подобный случай, похоже, еще лучшее из зол.

- В моей практике были примеры, кода приходилось спасать автомобилистов и от 15 суток ареста за злостную неуплату штрафов двойников, - говорит юрист Ян Ткач. - Есть примеры лишения прав честных водителей по вине тех, кто купил копию их прав. Процессы эти сложные, водителям приходится доказывать свою невиновность.

Сколько стоит "зеркало"

В Свердловском областном суде подтвердили, что проблема стоит довольно остро. Правда, не смогли привести статистику, сколько автомобилистов лишили прав по вине их двойников, сколько получали штрафы ГИББД за "того парня". Данные по всем "лишенцам", настоящим и мнимым, идут в ведомстве общей цифрой.

По запросу в поисковике "купить права" выпадают десятки сайтов, организованных по всем современным маркетинговым правилам. Водителей убеждают довольно аргументированно: "Мы ищем в базе данных ГИБДД человека, у которого совпадает с вами дата рождения, и делаем точную копию его водительских прав, вставляя в них вашу фотографию".

Позвонила по нескольким телефонам торговцев в разных городах страны. По версии, мне были нужны "зеркальные".

- Да, пожалуйста, заполняйте форму у нас на сайте, высылайте фото, данные паспорта, если есть пожелания, - на кого оформить документ, - сестра, может быть, или подруга. Если нет, - подберем "донора" и доставим права хоть завтра, - ответил в Санкт-Петербурге мужчина, представившийся бывшим сотрудником органов.

- Но я живу в Екатеринбурге...

- Вам - чуть позднее, дней через пять, заказным письмом или почтой DHL. Деньги заплатите при получении. "Зеркальные" стоят вдвое дешевле "оригинальных", - 15 тысяч рублей.

- А где гарантия, что меня потом не поймают?

- У нас права со всеми защитными элементами, проводим документы по всем необходимым базам. Оформим по старому образцу, до 2011 года, со снимком владельца сличить будет невозможно (после 2011 года в базу вносится фото, чего раньше не было, и сотрудники ГИБДД могут сличить данные. - Ред.).

Как проникают в базу

За использование, и тем более изготовление поддельных документов следует уголовная ответственность. Но это не останавливает тех, кто на этом зарабатывает, и тех, кто рискует покупать откровенные фальшивки. Борьба с сайтами по продаже прав, по сути, бесполезна - закрывается один и на его месте назавтра могут появиться десять.

В ГИБДД утверждают, что база водительских данных у них под замком, никто не может ею воспользоваться, но любой водитель только улыбнется, услышав эти аргументы. Все знают, что при желании найти доступ к этой базе можно через знакомых, знакомых знакомых и т.д. Что уж говорить о мошенниках, которые отлично знают систему изнутри.

- Секрет Полишинеля, как производятся такие права, - говорит Дмитрий Ларионов. - Есть подделки просто в виде корочек, которых нет в базах данных, а есть почти "настоящие", оформленные через недобросовестных сотрудников органов. Как они это делают, догадаться можно. По всей видимости, есть доступ к бланкам, которые остаются списанным, и так далее, есть возможность внести или изменить данные в базе водительских удостоверений. Но число "зеркальных" прав в течение ближайших трех лет будет постепенно сходить на нет. Срок пользования правами, как известно 10 лет, и к этому времени должны будут получить новые водительские все те, кто получал их до 2011 года, когда в базе не было фото. Но мошенники изобретательны, они во все времена будут находить лазейки.

Кстати

Если вам пришел чужой штраф...

1. Обратиться в отделение ГИБДД того города, где было зафиксировано нарушение правил ПДД. Для этого нужно зайти на сайт Госавтоинспекции, в отдел "Прием обращений". В обращении изложить суть произошедшего, приложить скан вашего водительского удостоверения, указать номер телефона и электронной почты. Сотрудники ГИБДД должны разобраться и ответить на ваше обращение. Если штраф вынесен действительно не вам, по ошибке, например, сотрудник Госавтоинспекции перепутал данные водительского, вам обязаны возместить затраты. При этом сотруднику ГИБДД, допустившему ошибку, должны вынести взыскание.

2. Если выяснится, что штраф вам пришел в результате того, что вашими правами пользуется "двойник", должно быть возбуждено уголовное дело по этому факту. Предстоит разбирательство, где, когда, у кого и при каких обстоятельствах были куплены фальшивые права.

Важно знать

Изготовление поддельных прав

Подделка водительского удостоверения либо его сбыт наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет (ст. 327 УК РФ).

Использование поддельных прав

Использование заведомо подложного документа, исходя из части 3 статьи 327 УК РФ, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ).