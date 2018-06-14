Военные Колумбии уничтожили 16 повстанцев

Шестнадцать повстанцев из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) уничтожены в департаменте Араука. Об этом сообщило колумбийское министерство обороны.

"В результате действий вооруженных сил Колумбии в Арауке против организованной вооруженной группы число погибших в ходе развития военной операции увеличилось до 16", - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Бывшие члены РВСК хотели войти в контакт с повстанцами Армии национального освобождения, чтобы участвовать в контроле над наркотрафиком.

РВСК появились в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии. Их целью стала борьба за построение в Колумбии общества социальной справедливости и равенства. Власти и повстанцы долго вели переговоры, которые закончились подписанием мирного соглашения. В прошлом году на основе РВСК была создана политическая партия.