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Рубрика: Власть

Отберут по приговору

Конфискацию разрешили применять по всем статьям УК
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)
14 июня пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее, как применять конфискацию.
Если компьютер стал орудием преступления, суд его обязательно конфискует. Фото: Сергей Михеев/ РГ Если компьютер стал орудием преступления, суд его обязательно конфискует. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Если компьютер стал орудием преступления, суд его обязательно конфискует. Фото: Сергей Михеев/ РГ

В документе особо подчеркивается, что закон не ограничивает статьи Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать орудие преступления.

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Поэтому у контрабандистов заберут автомобили, на которых перевозился нелегальный товар. У браконьеров конфискуют эхолоты и навигаторы. У осужденных за подделку документов заберут копировальные аппараты и другую оргтехнику, на которой делались фальшивки.

Конфискация является мерой уголовно-правового характера, а не наказанием. Разница принципиальная: сегодня конфисковать можно либо орудие преступления, либо то, что нажито нечестным путем и это доказано.

Как говорится в постановлении пленума, по уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"К такому имуществу могут относиться принадлежащие обвиняемому сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации", - поясняется в документе. Например, если с помощью телефона или компьютера был размещен в сети текст, признанный экстремистским, человека осудят, а гаджет конфискуют.

На время следствия под арест может быть взято имущество, находящееся не только у предполагаемых преступников, но и у других лиц, не фигурантов дела. Когда у следствия есть веские основания полагать, что имущество использовалось для совершения преступления, суд его арестует.

"Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена, - говорится в документе. - В соответствии с международным договором Российской Федерации арест может быть наложен также на имущество, находящееся на территории иностранного государства".

У браконьера заберут эхолот и навигатор, у осужденного за экстремизм - телефон, если с него был размещен пост

Де-юре арест еще не является конфискацией. Окончательная судьба этого имущества будет решаться потом, когда будет вынесен приговор. А на время разбирательства имущество будет находиться под правовой охраной: деньги нельзя потратить, дом или машину нельзя продать.

Одна из проблем: преступники часто переписывают имущество на других людей. Как быть? Яхта куплена на преступные деньги, но ей пользуется человек, не совершавший преступлений. И он вроде как честный покупатель. Суд будет разбираться: действительно ли новый хозяин ничего не подозревал или просто договорился с преступниками.

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