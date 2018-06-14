14 июня пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее, как применять конфискацию.

В документе особо подчеркивается, что закон не ограничивает статьи Уголовного кодекса, по которым можно конфисковать орудие преступления.

Поэтому у контрабандистов заберут автомобили, на которых перевозился нелегальный товар. У браконьеров конфискуют эхолоты и навигаторы. У осужденных за подделку документов заберут копировальные аппараты и другую оргтехнику, на которой делались фальшивки.

Конфискация является мерой уголовно-правового характера, а не наказанием. Разница принципиальная: сегодня конфисковать можно либо орудие преступления, либо то, что нажито нечестным путем и это доказано.

Как говорится в постановлении пленума, по уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления.

"К такому имуществу могут относиться принадлежащие обвиняемому сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации", - поясняется в документе. Например, если с помощью телефона или компьютера был размещен в сети текст, признанный экстремистским, человека осудят, а гаджет конфискуют.

На время следствия под арест может быть взято имущество, находящееся не только у предполагаемых преступников, но и у других лиц, не фигурантов дела. Когда у следствия есть веские основания полагать, что имущество использовалось для совершения преступления, суд его арестует.

"Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена, - говорится в документе. - В соответствии с международным договором Российской Федерации арест может быть наложен также на имущество, находящееся на территории иностранного государства".

У браконьера заберут эхолот и навигатор, у осужденного за экстремизм - телефон, если с него был размещен пост

Де-юре арест еще не является конфискацией. Окончательная судьба этого имущества будет решаться потом, когда будет вынесен приговор. А на время разбирательства имущество будет находиться под правовой охраной: деньги нельзя потратить, дом или машину нельзя продать.

Одна из проблем: преступники часто переписывают имущество на других людей. Как быть? Яхта куплена на преступные деньги, но ей пользуется человек, не совершавший преступлений. И он вроде как честный покупатель. Суд будет разбираться: действительно ли новый хозяин ничего не подозревал или просто договорился с преступниками.