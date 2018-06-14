Вдвое снизить уровень бедности - такую задачу поставил президент в своем новом майском указе. Что это задача трудная, все понимают. А почему она трудна, объяснили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. На основе предварительных данных Росстата за 2017 год они подсчитали, что уровень бедности вырос в 44 регионах из тех 71, что уже представили свои отчеты. Снизилась бедность в 22 субъектах, еще в пяти она осталась на прежнем уровне. При этом оказалось, что нет закономерности в изменении уровня бедности в регионах депрессивных и благополучных. Например, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, росла и в неблагополучной Бурятии (с 20 до 23 процентов), и в успешном Ямало-Ненецком округе (с 7 до 9). А сократилась она в Крыму, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай.

Выполнение поставленной президентом задачи усложняется еще тем, что реальные денежные доходы и потребление падали несколько лет подряд. В результате за два последних года, отмечает в мониторинге социального самочувствия Высшая школа экономики, реальные располагаемые доходы граждан сократились на 12,7 процента, пенсии в реальном выражении стали меньше на 7,7 процента. За время кризиса продукты подорожали на 24,8 процента, непродовольственные товары - на 24,3 процента, а доля семей, которым не хватает денег на одежду и еду, достигла 41 процента. Опросы, которые ежемесячно проводит Высшая школа экономики, показали: 27 процентов россиян не способны оплачивать услуги ЖКХ, у 18 процентов нет денег на лекарства, 13 процентов не имеют средств для погашения кредитов. При этом подавляющее большинство граждан (78 процентов) не считают свое материальное положение плохим.

Бедность существует всегда и везде, вопрос только в ее масштабе и структуре

Дело еще и в том, что воспроизводство бедных сопровождается формированием у них особой субкультуры бедности. То есть растет число трудоспособных людей, не желающих работать. Они стремятся стать получателями социальной помощи, уповают на государство, полагаются только на власть. Что ж, самый нетрудоемкий способ увеличить число людей, живущих выше черты бедности, - опустить эту самую черту. Официальная статистика явно занижает количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Поскольку занижается и сам прожиточный минимум. А пятнадцатикратная разница в обеспеченности между самыми богатыми и самыми бедными не учитывает скрытых доходов. Цифры, которыми мы оперируем, рассуждая об уровне бедности и об уровне социального расслоения, вообще достаточно условны. Мы в точности не знаем, сколько в России бедных. Ведь даже по официальным оценкам Росстата, примерно 25 процентов ВВП производится теневой экономикой. Это касается и доходов населения.

Вообще-то говоря, бедность - не вполне экономическое понятие. Бедность существует всегда и везде, вопрос только в ее масштабе и структуре. Например, есть феномен добровольной бедности, когда люди с определенной философией отказываются от потребления. В этом смысле беден любой монах. Поэтому не стоит полагать, что это какое-то уникальное явление. "Есть традиционные группы, которые в своем большинстве не могут не быть бедными, - говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Например, многодетные семьи, инвалиды, безработные. Не хочется вспоминать девяностые - тогда чуть ли не четверть населения находилась за чертой бедности. Наша нынешняя бедность - это не бедность недоедания, не голодные обмороки на улице". Сегодня в России 22 миллиона человек - 15 процентов населения - имеют доходы ниже прожиточного минимума. Само по себе это не показатель неблагополучия. "Мы можем найти примеры, когда 10-процентная доля бедных людей - это мало, - говорит Малева, - но бывают случаи, когда 20 процентов - это не столь уж много, если такая цифра укладывается в рациональную картину мира".

В рациональную картину мира среднестатистического россиянина вполне укладывается невысокий уровень доходов. Потому что запросы скромны. Это подтвердили результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир". Полторы тысячи респондентов старше 18 лет отвечали на вопрос: "Сколько денег в месяц, по вашему мнению, нужно семье из трех человек, проживающих в вашем населенном пункте, чтобы жить нормально?" Почти треть опрошенных сообщили, что их устроил бы ежемесячный доход в 90 тысяч рублей. На 60 тысяч согласны 27 процентов россиян, 12 процентов запросили 120 тысяч рублей на семью из трех человек, 10 процентов сочли, что этой суммы им недостаточно, 14 процентов готовы довольствоваться доходом в 45 тысяч рублей, 4 процента считают приемлемыми 30 тысяч. И 1 процент опрошенных считает, что семья из трех человек может нормально прожить на 20 тысяч рублей в месяц. Таким образом, средний желаемый доход составил 72 тысячи 700 рублей. Подтвердилось и то, что запросы горожан выше, чем запросы жителей сельских районов. Разнятся требования к доходам и по регионам. В Поволжье и на Юге России желаемый доход выше реального. В центре страны и на Урале, наоборот, настоящие зарплаты превосходят желаемые.

Впервые за последние четыре года численность бедного населения в России сократилась

Как бы то ни было, впервые за последние четыре года численность бедного населения в России сократилась. Год назад за чертой бедности находилось примерно на 1 миллион 700 тысяч человек больше, чем сейчас. Повышение уровня жизни пусть и не столь большого в масштабах страны количества людей само по себе обнадеживает. По мнению экспертов, это новая тенденция. Причем именно тенденция, а не случайность. Если же сравнивать с какими-то более или менее успешными странами, то Россия не самая бедная из них. Россия - страна со средним уровнем доходов. Бедность же часто относится к определенному этапу жизненного цикла человека. Например, дети обычно имеют более высокие риски бедности, а выпускники вузов - наоборот. Тем не менее задача выйти из бедности остается для России одной из самых актуальных.