WhatsApp ждут неприятные изменения

В мессенджере WhatsApp может появиться реклама. Спонсированные объявления пользователи будут видеть в разделе "Статус".

О нововведении, которое порадует далеко не всех пользователей мессенджера, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Эктон покинули команду Facebook из-за разногласий с ее топ-менеджерами, которые настаивали на внедрении рекламы.

Сами Кум и Эктон, продавшие мессенджер соцсети Facebook в феврале 2014 года за 19 миллиардов долларов, с самого начала были против появления рекламы в WhatsApp. Из-за этого в компании постоянно возникали споры между ними и главой Facebook Марком Цукербергом, а также операционным директором Шерил Сандберг.

Согласно данным внутренней статистики, аудитория WhatsApp Stories (а новые истории создаются как раз в разделе "Статус") насчитывает более 450 миллионов человек в день.

Кроме того, WSJ сообщил о "возможном ослаблении шифрования в WhatsApp", которое также могло стать причиной ухода Яна Кума.