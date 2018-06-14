Заповедник Шэньсяньчи (Священный пруд небожителей) расположен на территории уезда Цзючжайгоу Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань.

Он находится на южной оконечности горного хребта Миньшань нагорья Чуаньсибэй. Площадь заповедника - 12 тыс. 745 га, высота над уровнем моря - от 2600 до 2900 м. Шэньсяньчи - один из живописных районов, относящихся к дирекции национального лесопарка Цзючжайгоу.

Шэньсяньчи славится неповторимыми природными красотами, но и историко-культурным наследием проживающих в районе представителей тибетцев и цянов. Именно этот элемент этнической культуры делает его особенно популярным для китайских и зарубежных посетителей.

Заповедник Шэньсяньчи (Нефритовый пруд).

Самые знаменитые достопримечательности заповедника Шэньсяньчи сосредоточены в горном ущелье протяженностью около 3 тыс. м и шириной около 300 м. Соприкасаясь с ландшафтами Цзючжайгоу, в Шэньсяньчи повсюду карстовые пещеры, образовавшиеся в результате ледниковой, гидрологической и тектонической активности. По обеим сторонам горных переходов - целая палитра разнообразных видов и пейзажей - ручьи, долины, высокогорные вершины и луга, густой кустарник.

Гуляя вдоль по деревянной дорожке, проложенной сквозь Шэньсяньчи, туристы погружаются в мир дикой природы, в лесу водятся белки. Склоны гор покрыты желтоватым кальцитом, который в процессе кристаллизации создал причудливые рельефы впадин и холмов.

Деревянный путь берет свое начало от Сяньнюй-цяо (мост небожительниц) и заканчивается в районе пещеры Мофодун (пещера Будды), для его преодоления потребуется около 2 часов. Здесь почти безлюдно, в этом волшебном краю царят тишина и покой.

Осенний пейзаж Нефритового пруда. Фото: Отдел пропаганды парткома уезда Цзючжайгоу

Всех туристов восхищают красоты заповедника. Кроме пейзажей, типичных для "соседей" - заповедников Цзючжайгоу и Хуанлун, - здесь можно увидеть и редкий для юго-западного Китая девственный лес.