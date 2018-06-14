Город Чжэнчжоу - административный центр провинции Хэнань - расположен в Центральном Китае. Чжэнчжоу - одна из восьми столиц древнего Китая, входит в Лигу исторических городов мира. Культура Пэйлиган, история которой насчитывает 8 тысяч лет, культура Дахэцунь, которой 6 тысяч лет, история легендарного правителя Китая - Желтого императора, жившего 5 тысяч лет назад, культура и искусство династии Шан (3600 лет тому назад), сформировали уникальную культуру города.

Родина легендарного Желтого императора, останки древних столиц династии Шан, историко-культурный комплекс в Дэнфэне, включенный в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, "первый монастырь Поднебесной" - Шаолинь… Все эти жемчужины китайской цивилизации знамениты не только в Китае, но и во всем мире.

Чжэнчжоу - не только колыбель китайской нации, но и знаменитый в истории торговый центр. В настоящее время город стал одним из логистических узлов Центрального Китая. Здесь пересекаются многие железнодорожные маршруты, в том числе скоростные. Благодаря выгодному географическому положению, Чжэнчжоу активно участвует в реализации инициативы "Один пояс и один путь". Чжэнчжоу - важный пункт сухопутного Шелкового пути, он стоит на пути следования железнодорожного состава "Китай-Европа", авиарейс "Чжэнчжоу-Люксембург", представляет своеобразный воздушный Шелковый путь. Рост трансграничной электронной торговли, как виртуальный Шелковый путь, интегрирует город с внешним миром, а строящаяся экспериментальная зона свободной торговли служит площадкой распространения принципов открытости и взаимной выгоды.

Железнодорожный "караван" в Европу - визитная карточка Чжэнчжоу

Железнодорожный состав "Китай-Европа" следует вдоль регионов Экономического пояса Шелкового пути. В настоящее время разработано два маршрута из Чжэнчжоу: Чжэнчжоу-Гамбург и Чжэнчжоу-Мюнхен. Оба железнодорожных маршрута проходят через территорию Казахстана, России, Беларуси, Польши и Германии. Это путь из Чжэнчжоу в Европу.

Чжэнчжоу - единственный в стране город, из которого железнодорожные маршруты "Китай-Европа" следуют по двум направлениям - по западному через КПП Алашанькоу и через Центральный Китай через КПП Эрэн-хото. Администрация, курирующая железнодорожные пути Чжэнчжоу-Гамбург и Чжэнчжоу-Мюнхен, сотрудничает с более чем 1700 китайскими и 780 зарубежными компаниями и учреждениями из более чем 120 городов 24 стран мира. Эти "железнодорожные караваны" уже стали визитной карточкой города Чжэнчжоу в контексте развития Экономического пояса Шелкового пути.

Международный сухопутный порт Чжэнчжоу находится в государственной зоне технико-экономического освоения. Это железнодорожный логистический кластер, связывающий Китай с Европой. На электронном макете в Центре обслуживания международного сухопутного порта Чжэнчжоу установлено около десятка красных индикаторов, которые показывают следование поездов по маршрутам. 10 мая 2014 года председатель ЦК КПК Си Цзиньпин в ходе инспекции порта выразил надежду на создание в Чжэнчжоу логистического кластера, объединяющего западные и восточные регионы Китая, а также разные страны мира, чтобы город принял еще более активное участие в реализации инициативы Экономического пояса Шелкового пути. За более чем четыре года эксплуатации, Международный сухопутный порт Чжэнчжоу обеспечил бесперебойное движение более тысячи составов "Китай-Европа".

Авиарейс "Чжэнчжоу-Люксембург" - Шелковый путь по воздуху

15 июня был открыт межконтинентальный грузовой рейс "Чжэнчжоу-Люксембург", что стало своеобразным воздушным мостом, связавшим провинцию Хэнань и Люксембург, а также Китай и Европу. 14 июня 2017 года в ходе встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем председатель КНР Си Цзиньпин отметил о необходимости углублять сотрудничество в финансовой и производственной сферах, поэтому инициатива об открытии авиарейса "Чжэнчжоу-Люксембург" способствует расширению географии инициативы "Один пояс и один путь", которая реализуется не только на суше и на море, но и по воздуху.

В настоящее время международный грузовой авиарейс "Чжэнчжоу-Люксембург" охватывает Германию, Великобританию, Бельгию, США, Чили и другие страны Европы и Америки. В 2017 году было совершено 789 перелетов, общий объем грузооборота составил 147 тыс. тонн, что на 39,6 тыс. тонн больше, чем годом ранее, прирост составил 37%. Объем грузооборота этого авиарейса составил 29% от общего грузооборота Чжэнчжоуского аэропорта, который в 2017 году по объему грузооборота впервые вошел в рейтинг 50 крупных аэропортов мира.

Создание Шелкового пути по воздуху невозможно в отсутствие развитой авиации. Экспериментальный район экономического освоения Чжэнчжоуского аэропорта стремится к созданию разветвленного авиакомплекса, охватывающего главные экономические субъекты мира, где для Чжэнчжоу отводится роль логистического центра АТР, а Люксембург станет логистическим центром Европы и Америки.

Благодаря Шелковому пути по воздуху товары, произведенные в Европе, достигли чжэнчжоуских потребителей - импортные фрукты, оливковое масло и многое другое существенно расширило ассортимент покупателей. Благодаря авиасотрудничеству оживились гуманитарные и туристические обмены между Чжэнчжоу и Европой. 16 апреля в городе был открыт Центр упрощенной визовой поддержки Люксембурга, после чего Чжэнчжоу стал третьим после Пекина и Шанхая городом, где можно оформить шенгенскую визу в Люксембург.

Железнодорожный маршрут "Китай-Европа" и авиарейс "Чжэнчжоу-Люксембург", как сухопутный и воздушный Шелковый путь, стали яркой страницей в логистическом развитии Чжэнчжоу в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

"Модель Чжэнчжоу" - виртуальный Шелковый путь

В последние годы в Чжэнчжоу активно развивается трансграничная электронная торговля. В 2012 году город был включен в первый перечень центров трансграничной электронной коммерции Китая, в 2016 году в Чжэнчжоу была создана экспериментальная зона комплексного обслуживания трансграничной электронной торговли. По данным городской таможни, после того как в городе стала развиваться электронная торговля, таможенное ведомство провело досмотр свыше 200 млн импортных и экспортных товаров на общую стоимость более 20 млрд юаней. Таким образом, в городе начал формироваться виртуальный Шелковый путь.

Трансграничная электронная торговля стала новым символом городского развития. Модель "бизнес-бизнес-потребитель" (В2В2С) предусматривает налогообложение, составление статистических данных и контроль качества, именно такая цепочка снизила логистические издержки, удовлетворив потребности всех вовлеченных сторон - администрации, потребителей и предприятий электронной торговли. Бондовый логистический центр провинции Хэнань - один из ключевых органов экспериментальной зоны комплексного обслуживания трансграничной электронной торговли Чжэнчжоу. В центре есть специальная "онлайн-офлайн-площадка", воспользовавшись услугами которой, потребители оплачивают покупку импортных товаров в интернете. После подтверждения заказа, оборудование центра автоматически представляет информацию о наличии товара, логистике и таможенных сборах, а также оформляет документы фитосанитарного контроля, на всю операцию уходит около 2 минут.

Кроме этого, в семи странах - России, Бельгии, США, Венгрии, Австралии, Германии, Новой Зеландии - Бондовый логистический центр провинции Хэнань открыл свои склады, что способствует инновации в моделях трансграничной электронной торговли, повышает объем внешнеторговых сделок провинции, улучшает структуру торгового оборота.

28 сентября на форуме Всемирной торговой организации в Женеве представители Бондового логистического центра провинции Хэнань сделали доклад "Модель Чжэнчжоу: трансграничная электронная коммерция по-китайски", после чего развитием трансграничной электронной торговли в городе стали интересоваться на международной арене. Виртуальный Шелковый путь стал вкладом Чжэнчжоу в развитие глобальной торговли.

Новая модель экспериментальной зоны свободной торговли в континентальном районе

1 апреля 2017 года была официально создана китайская экспериментальная зона свободной торговли (пров. Хэнань). Цель работы зоны заключается в продвижении реализации инициативы "Один пояс и один путь", а также в формировании в провинции Хэнань современного комплексного транспортного кластера и образцово-показательной зоны экономического развития в континентальных районах. Экспериментальная зона свободной торговли делится на три региона - Чжэнчжоу, Кайфэн и Лоян. С начала своего создания и до конца 2017 года в зоне было зарегистрировано 23 тыс. 623 предприятия с общим объемом средств в размере 317,54 млрд юаней, в том числе 139 иностранных предприятий. 137 из 500 сильнейших китайских и мировых корпораций открыли в зоне свои филиалы. Все это заметно повысило уровень освоения и использования иностранных инвестиций, увеличило товарооборот и налоговые сборы в провинции.

Территория чжэнчжоуского регионального кластера экспериментальной зоны свободной торговли - 73,17 кв. км. Приоритетными направлениями здесь стало модернизированное производство - интеллектуальные терминалы, высокотехнологичное оборудование, машиностроение, биоинженерия, а также сектор услуг - логистика, внешняя торговля, электронная коммерция. В конце марта 2018 года в чжэнчжоуской региональной зоне было зарегистрировано 23 тыс. 741 предприятие, капитал которых оценивался в 271 млрд юаней.

В целях дальнейшего развития чжэнчжоуской региональной зоны был выдвинут ряд льготных мер. Новым зарегистрированным предприятиям зоны выдаются субсидии в размере от 500 тыс. до 10 млн юаней. Лучшим компаниям, занятым в трансграничной электронной коммерции, выдаются субсидии до 5 млн юаней. Предприятиям, иностранные инвестиции в которые превысили 30 млн долларов, выплачиваются субсидии до 5 млн юаней. Для иностранных специалистов, работающих в зоне, открыт "зеленый коридор", предусматривающий целый пакет льготных мер, касающихся проживания и визовых формальностей.

В будущем в чжэнчжоуской региональной зоне всей китайской экспериментальной зоны свободной торговли (пров. Хэнань) будет работать инновационная система в соответствии с общепринятыми правилами международной торговли, создана правовая и комфортная коммерческая среда, а также механизм открытого экономического развития. На этой основе Чжэнчжоу сможет выявить новые преимущества в международном сотрудничестве, а также изучить возможности превращения города в центр свободной торговли всего Китая.

Железнодорожный маршрут "Китай-Европа" протяженностью более 10 тыс. км, воздушный Шелковый путь "Китай-Люксембург", удобная модель трансграничной электронной коммерции, динамично развивающаяся экспериментальная зона свободной торговли - все это придает новый импульс развитию древнего Чжэнчжоу, а также выявляет особую роль этого города в реализации инициативы "Один пояс и один путь".