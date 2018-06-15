Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

Белорусский лидер направил 15 июня поздравление председателю КНР Си Цзиньпиню в связи с его 65-летием, отметив в приветствии, что китайский руководитель открыл новую страницу в развитии Китая - "эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации, новую эпоху социализма с китайской спецификой". Положительные перемены, по словам Александра Лукашенко, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения.

"Горжусь тем, что личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в Циндао.

"Инициативы, озвученные Вами в программном выступлении на саммите, еще больше укрепили авторитет КНР как ответственного государства и наглядно продемонстрировали мировой общественности объединяющую силу "дипломатии великой державы с китайской спецификой", - подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир в том, что ШОС постепенно превращается из региональной организации в глобальную структуру, целью которой является обеспечение безопасности и стабильности всего международного сообщества. Он выразил уверенность в том, что "достигнутые в ходе двусторонней встречи договоренности придадут новый мощный импульс сотрудничеству Беларуси и Китая и будут содействовать дальнейшему развитию межгосударственного диалога.

От имени белорусского народа и от себя лично желаю Вам неизменных успехов на пути скорейшего достижения "целей двух столетий" на благо дружественного китайского народа", - отметил белорусский лидер.