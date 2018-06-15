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15 июня 2018 г.

Постановление правительства Алтайского края от 14 июня 2018 года № 208 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 4 квартал 2017 года"

Дата подписания 14 июня 2018 г.
Опубликован 15 июня 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 23.04.2013 № 23-ЗС "О потребительской корзине в Алтайском крае" и от 09.11.2004 № 36-ЗС "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за 4 квартал 2017 года в расчете на душу населения - 8657 рублей, для трудоспособного населения - 9196 рублей, для пенсионеров - 7009 рублей, для детей - 8950 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации края от 25.12.2017 № 478 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за 3 квартал 2017 года".

Временно исполняющий обязанности Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края В.П.Томенко

 

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