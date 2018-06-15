Английская газета назвала спикера Верховной Рады "нацистом"

В британском издании Morning Star председателя украинского парламента Андрея Парубия назвали нацистом.

"Шотландский парламент приветствует основателя украинской неонацистской партии" - автор статьи с таким заголовком критикует шотландских политиков, приветствовавших Парубия аплодисментами. По его мнению, чиновники вряд ли бы так рукоплескали украинскому деятелю, если бы знали о его прошлом.

Как отмечает дальше Morning Star, Парубий ранее являлся одним из основателей Социал-национальной партии Украины, принимал активное участие в "оранжевой революции", а также был в рядах правых националистических движений.