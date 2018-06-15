Апартаменты могут приравнять к жилым помещениям

В России может быть введен механизм перевода нежилых помещений в статус жилых, а также порядок восстановления нарушенных жилищных прав владельцев апартаментов. Такой законопроект внесен в Госдуму, следует из базы данных законопроектов российского парламента.

В России неуклонно растет число апартаментов, но их собственники не могут зарегистрироваться в таких помещениях, так как они не считаются жилыми. Кроме того, такие помещения не обеспечены социальной инфраструктурой. Проект разработан с целью определения правого статуса апартаментов, указано в пояснительной записке к документу.

"Для определения юридического статуса уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами законопроект предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в жилые помещения на переходный период", - отмечается в пояснительной записке.

Также в законопроекте предлагается сформировать правовые условия для восстановления нарушенных жилищных прав граждан, проживающих в апартаментах. На будущее будут введены нормы, регулирующие строительство апартаментов.

Субъектам Российской Федерации будет предоставлено право устанавливать на переходный период требования к нежилым помещениям, в отношении которых допускается их перевод в жилые апартаменты.