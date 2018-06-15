Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на личном приеме граждан в Доме правительства сообщил, что аудит компании Urban Group завершится к воскресенью.

"К воскресенью мы заканчиваем аудит Urban Group и будем понимать, что у нас там есть и что необходимо, чтобы закончить все объекты, к которым Urban Group имеет непосредственное отношение", - сообщил он.

Ранее Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение об использовании механизма банкротства для защиты прав и интересов граждан, которые купили квартиры в объектах Urban Group.

Фондом 9 июня подан в Арбитражный суд Московской области иск о банкротстве пяти компаний группы.