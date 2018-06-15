Авиация США нанесла удар по террористам в Ливии

Американцы нанесли авиаудар по террористам в Ливии, уничтожив одного боевика. Об этом сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).

"При координации с ливийским Правительством национального согласия силы США нанесли 13 июня авиаудар по террористам группировки АКСИМ (запрещенная в РФ организация "Аль-Каида в странах исламского Магриба") примерно в 80 километрах к юго-востоку от города Бени-Валид, ликвидировав одного боевика", - приводит ТАСС заявление АФРИКОМ.

Отмечается, что в текущем году это второй авиаудар американцев по террористам АКСИМ в Ливии. Во время первого - 24 марта - был уничтожен один из главарей группировки Муса Абу Дауд.

После государственного переворота и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи страна погрузилась в хаос. Международное сообщество поддержало повстанцев, начав под эгидой НАТО бомбардировки правительственных сил. Теперь в стране установилось двоевластие.