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15.06.2018 16:12
Рубрика: Экономика

Банк России оценил влияние повышения НДС на инфляцию

По оценке Банка России, планируемое правительством повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов однократно добавит в инфляцию около одного процента, частично этот эффект может реализоваться в этом году, до того, как изменения вступят в силу. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам совета директоров Банка России.

"В результате инфляция будет ближе к 4 процентам к концу 2018 года - мы оцениваем ее в интервале 3,5-4 процента", - сказала Набиуллина. При этом она отметила, что в этих условиях возрастает значимость любых проинфляционных рисков, в том числе внешних. "То есть уже не будет того запаса, который мы имеем, когда инфляция, например, 2,5 процента, - сказал она. - Поэтому в своей политике мы будем более осторожны".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Если бы у нас инфляционные ожидания были бы заякорены, и все участники рынка действовали бы исходя из того, что это (вклад роста налоговой ставки в инфляцию. - Прим. ред.) одноразовый фактор - инфляция как повысится, так потом стабилизируется - в принципе, мер денежно-кредитной политики не потребовалось бы. Но, так как у нас инфляционные ожидания не заякорены, мы вынуждены проводить смягчение политики более медленно", - сказала глава ЦБ.

По оценке Банка России, нейтральная ключевая ставка находится в диапазоне между 6 и 7 процентами, в связи с событиями апреля-мая оценка сместилась ближе к верхней границе этого интервала.

"Тем не менее, в настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся один-два шага по ключевой ставке, которые позволили бы нам в полной мере перейти к нейтральным денежно-кредитным условиям, - добавила Набиуллина. - Реализовавшиеся инфляционные риски заставляют нас на данный момент сохранять пусть небольшую, но жесткость денежно-кредитной политики. Пока, по нашим оценкам, этого будет достаточно, чтобы ограничить вторичные проинфляционные эффекты запланированных налоговых решений".

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