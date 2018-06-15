Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25 процента

Совет директоров Банка России не стал снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25 процента. Это вторая подряд пауза в снижении ставки с марта 2018 года.

ЦБ пересмотрел вверх прогноз по инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2019 году, указал Банк России в итоговом релизе после заседания совета директоров. "Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году", - считают в Банке России.

Теперь ЦБ прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4 процента в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4-4,5 процента в 2019 году. К четырем процентам темпы роста потребительских цен вернутся в начале 2020 года, прогнозируют в ЦБ. Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков, отмечает регулятор. "Основные риски связаны с эффектом принятых налогово-бюджетных решений, а также с внешними факторами", - говорится в релизе.

При этом из релиза ЦБ исчезла фраза о том, что денежно-кредитная политика станет нейтральной в 2018 году (под этим подразумевается ключевая ставка 6-7 процентов). С учетом влияния предложенных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, считают в Банке России.

В последний раз ЦБ снижал ставку в марте - на 0,25 процентных пункта, до нынешних 7,25 процента. На заседании в конце апреля регулятор взял паузу в снижении ставки. В релизе по итогам заседания ЦБ объяснял это решение неопределенным влиянием падения рубля на инфляцию и другими проинфляционными рисками.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что переход денежно-кредитной политики к нейтральной может замедлить процесс снижения ключевой ставки. При возникновении серьезных проинфляционных рисков ставки могут и повышаться, сообщала глава ЦБ.

Накануне правительство предложило повысить НДС с 18 до 20 процентов. По оценке первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, эта мера может приносить федеральному бюджету около 600 миллиардов рублей в год.