Беларусь и Китай будут сотрудничать в области интеллектуальных электросетей

Амбициозную научно-техническую программу в области интеллектуальных сетей, микрорайонов, умных городов и ферм предусматривает документ, подписи под которым в белорусской столице поставили Владимир Гусаков и Ван Цзяньпин. Глава академии наук республики и председатель правления китайской компании China Energy Engineering Corporation Limited, передает БЕЛТА, подписали меморандум, согласно которому, обе стороны договорились взаимодействовать по широкому спектру фундаментальных и прикладных исследований, а также коммерциализации их результатов.

Специалисты двух стран, констатируется в документе, будут "развивать сотрудничество в области стратегического планирования, исследований и обучения персонала с целью внедрения инноваций для предоставления сервисных платформ и технической поддержки процесса построения интеллектуальных электрических сетей".

Владимир Гусаков предложил китайской стороне, в частности, и реализацию совместного проекта умного дома. "Мы уже разработали его проектно-сметную документацию. Этот проект мог бы стать совместным", - допускает белорусский академик. Он также предложил китайским партнерам сотрудничество в области альтернативных источников энергии, создания суперконденсатора, систем очистки воды, светодиодной техники.

Как подчеркнул во время переговоров председатель правления China Energy Ван Цзяньпин, китайскую сторону особенно интересует сотрудничество с белорусскими учеными в области энергетики. "Наука в связи с экономикой - мощная сила в развитии общества. И мы особенно рады тому, что белорусская академия наук также участвует в реализации проекта "Один пояс, один путь", - добавил он.

Компания China Energy Engineering Corporation Limited, по сообщению агентства, - одна из крупнейших энергетических компаний в мире, в которой трудится 140 тысяч человек. Она оказывает полный спектр услуг, охватывающих консультации на планирование энергетических проектов, изыскание и проектирование, строительные работы, производство оборудования, техническое обслуживание при эксплуатации и управление.

В Беларуси Energy China имеет резидентские агентства, а также уже выполняет ряд крупных проектов.