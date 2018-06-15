Будущее цифровизации России определили на ЦИПР-2018

С 6 по 8 июня в Татарстане российские и международные эксперты приняли участие в обсуждении цифровизации страны, оценили проекты, входящие в программу "Цифровая экономика РФ", выбрали потенциальные для включения в нее, а также презентовали новые продукты и заключили несколько десятков соглашений.

ЦИПР-2018 собрал на своей площадке 4 823 человека из 1 270 компаний и ведомств, из 44 регионов РФ и 14 стран мира. За дни конференции 367 спикеров приняли участие в 74 сессиях, по самым разным направлениям цифровой экономики. Также со-модератором одной из секций стала робот-андроид Алиса Зеленоградова.

Деловая программа конференции ЦИПР-2018 стала воплощением основной темы мероприятия - "Цифровой кооперации". Программа состояла из трех тематических блоков: "Экономика данных"; "Платформы роста"; "B2B кооперация". Первые два дня конференции были нацелены на сбор данных и обратной связи с рынка по вопросам реализации программы "Цифровая экономика РФ" и основных ее направлений. Всего было проведено 8 опросов, в которых приняло участие 1 884 человека. По итогам опроса лидирующим проектом стала разработка и внедрение интеллектуальной самообучающейся системы ООО "Рубикон", позволяющей мгновенного выявлять границы локализации новообразований в ходе проведения медицинских исследований.

Промежуточные результаты были презентованы рамках пленарной сессии "Мир, управляемый данными. Горизонты информационной экономики", в которой приняли участие представители всех направлений Цифровой экономики. В рамках сессии обсуждалось: формирование новых требований к бизнес-моделям и форматам взаимодействия участников рынка, а также подход позволяющий построить благоприятную инновационную среду для быстрого развития новых сервисов и бизнесов.

С целью отбора новых проектов по направлению "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов" для возможной интеграции в программу "Цифровая Экономика РФ" проводились опросы и анкетирования, которые позволили определить топ-10 наиболее перспективных и интересных.

Партнер ЦИПР Евразийская Экономическая Комиссия, провела панельную сессию "Реализация цифровой повестки ЕАЭС через совместные проекты" и определила победителей полуфинала конкурса "Евразийские цифровые платформы" в РФ: проект Brio MRS (программно-аппаратный комплекс смешанной реальности для строителей и проектировщиков), "Информационная платформа биобанков" (формирование единого биоинформационного пространства, ведение генетических паспортов), CML-Bench (интеграция инфраструктуры для разработки новых продуктов) и "Кодвардс" (игра для обучения детей основам программирования и алгоритмического мышления).

Текущее состояние цифровой экономики России, ключевые проблемы развития и возможности их преодоления обсуждались в рамках Доклада по развитию ЦЭ в России, представленным проектным офисом по реализации Программы Аналитического Центра при Правительстве РФ совместно со Всемирным банком.

Конференция ЦИПР традиционно представила выставочную зону демонстрирующую новые продукты и решения, в том числе VR-технологии. На стендах Ростеха и Росатома были визуализированы технологические заделы, закрепленные за госкорпорациями в рамках программы "Цифровая экономика РФ", а вначале экспозиции работала площадка виртуального футбола. Одним из самых ярких VR проектов на площадке стала выставочная зона Третьяковской галереи и группы компаний VRTech - "Авангард в трех измерениях: Гончарова и Малевич". Это новаторский формат VR-проекта в искусстве - edutainment - совмещающий возможности индустрий развлечений и просвещения.

Генеральный партнер конференции издание "Ведомости" провели круглый стол "Медиа в цифровой экономике", где обсуждались изменившиеся каналы коммуникации с аудиторией; будущее СМИ в эпоху цифровой экономики; монетизация контента и многое другое.

Большое внимание в рамках конференции было уделено неформальному общению и возможности провести переговоры и заключить новые соглашения. В рамках ЦИПР-2018 было подписано несколько десятков контрактов, среди которых между: ПАО "Ростелеком" и Минстроем; АО "БАРС Груп" и АО "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега"; Университетом Иннополис и "Коптер экспресс"; между Фондом Сколково и компанией CML ООО Лаборатория "Вычислительная механика"; АО "Концерн Автоматика" и ООО "ХайТэк".

Помимо российских экспертов в ЦИПР приняли участие международные эксперты из: США, Германии, Франции, Сербии, Венгрии, Казахстана, Республика Беларусь, Монголии, Молдовы, Лаосской Народной-Демократической Республики, Египта, Турции и Израиля.

ЦИПР-2018 состоялся при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики Татарстан. Стратегическими партнерами выступила Госкорпорация "Ростех", АНО "Цифровая экономика", Госкорпорация Росатом. Генеральный спонсор конференции "Вертолеты России". Генеральный отраслевой партнер конференции ПАО РОССЕТИ. Аналитический центр при Правительстве РФ выступил контентным партнером конференции.

Компании-партнеры ЦИПР-2018: Сколково, Ростелеком, ППО РФЯЦ-ВНИИТФ, НЦИ, Барс Груп, Швабе, ИНЛАЙН ГРУП, SAMSUNG, НОРСИ-ТРАНС, Clover Group, ГК "ХайТэк", RITE, АйСиЭл Техно, VISIOLOGY, SAP, АО НПО РусБИТех, Информзащита, KONICA MINOLTA, NtechLab, ООО "Зарница - Инновации", YADRO.

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Конференция ЦИПР - это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой конференции ЦИПР