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15.06.2018 12:59
Рубрика: Экономика

ЦБ снизил курс евро почти на полтора рубля

Текст: Юлия Кривошапко
Банк России повысил курс доллара и снизил официальный курс евро на выходные и понедельник, 18 июня.

Доллар подорожал на 43,4 копейки - до 62,68 рубля. Курс евро упал на 1,3 рубля - до отметки в 72,53 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 22,44 копейки, до 67,11 рубля.

Фото: depositphotos.com
Рубль балансирует между негативом и позитивом

Цены на нефть к концу недели так и не смогли возобновить рост. Отрицательная динамика связана с неопределенностью по дальнейшим действиям участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в картель, которые пока не подтвердили планы по увеличению объемов добычи черного золота.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 12:00 мск была на уровне 75,7 доллара за баррель, WTI торговалась на уровне 66,6 доллара за баррель.

Для снижения зависимости курса рубля от колебаний цен на нефть Минфин в прошлом году начал покупать валюту на рынке. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

В период с 7 июня по 5 июля Минфин заявлял о намерении покупать на внутреннем рынке валюту на 19 миллиардов рублей в день. На это ведомство планировало потратить рекордные 379,7 миллиарда рублей. Объем операций Банка России по приобретению валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 14 июня составил 20,2 миллиарда рублей.

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