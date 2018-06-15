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15.06.2018 09:55
Рубрика: Экономика

Цена на нефть остановилась у отметки в 76 долларов за баррель

Текст: Сергей Куликов

Мировые цены на "черное золото" в ходе сегодняшних торгов незначительно снижались, но продолжали оставаться возле отметки в 76 долларов за бочку.

По данным на 9.45 мск августовские контракты на поставку нефти сорта Brent на Интерконтинентальной бирже ICE Futures стоили 75,87 доллара за баррель, снижаясь на десятые доли процента. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI остановились на уровне в 66,89 доллара за бочку.

Фото: depositphotos.com
Новак раскрыл параметры наращивания нефтедобычи в рамках ОПЕК+

По мнению аналитиков ТАСС, участники рынка продолжают анализировать вчерашнее заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака о том, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

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