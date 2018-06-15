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15.06.2018 20:04
Рубрика: Экономика

Центробанк уточнил прогноз по инфляции

Текст: Евгений Гайва

Во втором квартале этого года темпы роста цен складывались несколько выше прогнозов, сделанных в марте. В 2019 году произойдет ускорение инфляции и ее сближение с уровнем в 4 процента будет происходить быстрее, отмечается в июньском докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

На ускорение инфляции повлияло расширение внешних санкций, что привело к более слабому, чем ожидалось, валютному курсу. Вместе с тем, пока на внутренних ценах это отразилось в меньшем масштабе, чем могло бы. Рост продовольственных цен сдерживает высокое предложение продукции сельского хозяйства на внутренних рынках. Но действие этого фактора будет исчерпываться по мере поступления на рынки продукции нового урожая, отмечают в ЦБ.

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"С учетом произошедших изменений внешних и внутренних условий Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,5-4 процента в конце 2018 г. и ее краткосрочное повышение до 4-4,5 процента в 2019 году", - говорится в докладе.

Также отмечается, что темпы роста потребительских цен вернутся к 4 процентам к началу 2020 года.

В марте-мае годовая инфляция незначительно повысилась и составила 2,4 процента после 2,2 процента в январе-феврале. В то же время в I квартале 2018 г. годовой темп прироста ВВП составил 1,3 процента, что несколько ниже мартовского прогноза.

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