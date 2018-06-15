Число работающих в Беларуси врачей выросло на 26%

Наука, в том числе и в области медицины, как известно, не стоит на месте. Но, несмотря на рождение новейших технологий и внедрение современнейших инноваций, важнейшей фигурой был, есть и будет практикующий врач. Прямо и косвенно свидетельствуют об этом и данные Белстата, согласно которым их количество только за истекшие семь лет возросло с 2010 года в Беларуси на 26 процентов.

Поздравляя большую семью врачевателей Беларуси в День медицинского работника, который отмечался в республике 14 июня, Александр Лукашенко с удовлетворением констатировал, что "доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам нашей страны".

Президент обратил внимание, что многие достижения ученых и врачей получили международное признание. Накопленный опыт, высокое мастерство и преданность делу специалистов отрасли сделали белорусские клиники и центры привлекательными для иностранных гостей. "Благодарю за труд врачей и ученых, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер и представителей младшего медицинского персонала - всех, кто остается верным долгу, искренне служит людям и государству", - говорится в поздравлении.

Стоит добавить, что по информации Белстата, на 1 января текущего года в медицинских учреждениях страны трудились 42 тысячи врачей и 126,3 тысячи средних медицинских работников. В 2010 году было 33,3 тысячи и 121,8 тысячи, соответственно. А показатель обеспеченности населения практикующими врачами составил в Беларуси в прошлом году 44 врача на 10 000 человек.

Учреждениями образования в минувшем году было выпущено 5,5 тысячи специалистов со средним специальным и 3,6 тысячи - с высшим образованием.

Больше всего среди практикующих врачей терапевтов (18,3 тысяч) и хирургов (12,9 тысяч). А вот самыми редкими специалистами в прошлом году стали врач-аудиолог, специализирующийся на диагностике и лечении патологий внутреннего и среднего уха, и врач-фониатр, который занимается лечением голосового аппарата человека. Их на всю Беларусь пока меньше, чем пальцев на обеих руках.