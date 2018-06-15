ЦИК: Итоги довыборов в Госдуму будут известны к 13 сентября

Центризбирком рассчитывает подвести итоги дополнительных выборов в Госдуму по семи одномандатным округам не позднее 13 сентября, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Накануне комиссия приняла постановление о назначении дополнительных выборов, на заседании в пятницу утвержден календарный план.

"Территориальные комиссии, согласно закону, не позднее 11 сентября должны подвести итоги. Окружные комиссии результаты - то есть, по сути, уже решение о признании избранным - должны принять до 13 сентября включительно", - цитирует Гришину РИА Новости.

Она также сообщила, что ЦИК до 24 сентября соберет информацию по всем округам и примет постановление об общих результатах дополнительных выборов, которое должно быть официально опубликовано не позднее 25 сентября.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва пройдут в семи одномандатных избирательных округах. Это Центральный округ N 98 (Калининградская область), Заволжский округ N 180 (Тверская область), Нижегородский округ N 129 (Нижегородская область), Амурский округ N 71 (Амурская область), Самарский округ N 158 (Самарская область), а также два одномандатных округа в Саратовской области - Саратовский округ N 163 и Балашовский округ N 165.