Делу обвиненного в изнасиловании Сильвестра Сталлоне дали ход

Одно из дел против Сильвестра Сталлоне, обвиненного в изнасилованиях, в том числе - групповом шестнадцатилетней поклонницы, передано полицией Санта-Моники в прокуратуру. Об этом пишет THR со ссылкой на представителя прокуратуры.

Напомним, скандал вокруг 71-летнего актера, режиссера и сценариста Сталлоне поднялся в конце прошлого года.

Сообщалось, что Сталлоне и его телохранитель принудили к сексу фанатку актера в 1986 году в гостиничном номере "Хилтона" в Лас-Вегасе. Угрожая расправой - в крайне грубых выражениях, если она кому-либо о произошедшем расскажет.

Официальный представитель Сильвестра Сталлоне Мишель Бега прозвучавшие обвинения опровергла.

После чего объявилась еще одна жертва, утверждающая, что Сталлоне изнасиловал ее в своем офисе, куда она пришла для деловых переговоров. Было это, по ее словам, в 1990 году. Имя предполагаемой жертвы не названо. Актер опять все отрицает.

Издание уточнило, что речь идет о втором случае. И хотя в Калифорнии для преступлений сексуального характера существуют ограничения по сроку давности, для дела Сталлоне было сделано исключение.

Сильвестр Гарденцио Сталлоне - лауреат "Золотого глобуса", трехкратный номинант на "Оскар". Кинокарьеру начал в 1969 году в драме "Квадратный корень".

Через год сыграл в "фильме для взрослых" The Party at Kitty and Stud's, который позже закаламбурили как Italian Stallion - "Итальянский жеребец".