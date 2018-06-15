ДНР и ЛНР подписали протокол о сотрудничестве между парламентами

Председатели Народных советов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Денис Мирошниченко подписали протокол о сотрудничестве между парламентами ДНР и ЛНР.

Как передает корреспондент РИА Новости, в целях синхронизации законодательства республик в Донецке было проведено совещание с участием представителей ДНР и ЛНР, где парламентарии сформировали рабочую группу для решения поставленной задачи.

"Народные советы Донецкой и Луганской народных республик будут уделять особое внимание обмену опытом работы в создании правовой базы по вопросам прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка, обеспечения социально-экономических реформ, социальной защиты населения, охраны окружающей среды", - указано в тексте протокола, подписанного по результатам мероприятия.

В соответствии с протоколом, парламенты также намерены развивать прямые контакты между депутатами, профильными комитетами и аппаратами.