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15.06.2018 05:36
Рубрика: В мире

Два ребенка получили ранения при стрельбе в Торонто

Стрельба произошла в четверг на одной из детских площадок в канадском городе Торонто. В результате происшествия два ребенка получили ранения.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадали две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время жизни девочек вне опасности.

Очевидцы рассказали, что напротив площадки рядом с парком, на которой находились 11 детей, остановился автомобиль. Сидевший в нем мужчина открыл стрельбу из пистолета. Предположительно, злоумышленник целился в другого мужчину, который был в парке.

Сейчас ведется поиск водителя, стрелявшего и предполагаемой жертвы стрелка.

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