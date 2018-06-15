Два ребенка получили ранения при стрельбе в Торонто

Стрельба произошла в четверг на одной из детских площадок в канадском городе Торонто. В результате происшествия два ребенка получили ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пострадали две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время жизни девочек вне опасности.

Очевидцы рассказали, что напротив площадки рядом с парком, на которой находились 11 детей, остановился автомобиль. Сидевший в нем мужчина открыл стрельбу из пистолета. Предположительно, злоумышленник целился в другого мужчину, который был в парке.

Сейчас ведется поиск водителя, стрелявшего и предполагаемой жертвы стрелка.