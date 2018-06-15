Экс-главу избирательного штаба Трампа взяли под арест в зале суда

Суд в Вашингтоне постановил взять под арест Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Решение суда основывается на обвинениях спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт представляет "угрозу для общества". Утверждается, что он на протяжении пяти недель использовал разные телефоны и приложения, чтобы повлиять на показания свидетелей по своему делу, и потому его содержание под домашним арестом более недопустимо.

В ходе судебного процесса сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

Напомним, что Полу Манафорту инкриминируют, среди прочего, подкуп европейских чиновников в интересах экс-президента Украины Виктора Януковича, а также различные финансовые махинации.