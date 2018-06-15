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15.06.2018 12:40
Рубрика: Экономика

"ЕвроХим" открыл новый маршрут для удобрений в Мурманске

Текст: Евгений Иванов
Крупнейшие российские производители минеральных удобрений и ОАО РЖД реализовали новый логистический проект.

Компании "ЕвроХим" и "Акрон" приступили к отгрузке продукции по новому маршруту - через Мурманский балкерный терминал "ЕвроХима". Уже осуществлена перевалка 40 000 тонн сложных удобрений "Акрона" через порт Мурманска.

Открытие нового логистического маршрута для отечественных минеральных удобрений стало возможным благодаря развитию балкерного терминала в Мурманске, предоставлению "ЕвроХимом" выгодных условий для грузоперевозчиков и увеличению "Акроном" объемов перевалки своей продукции через российские порты.

Реализации проекта также способствует гибкая тарифная политика ОАО "РЖД", направленная как на привлечение дополнительных объемов перевозок, так и на создание условий для расширения рынков сбыта продукции российских предприятий.

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