Генсек ООН в ходе визита в РФ проведет переговоры с Лавровым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Россию 20-21 июня и проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

"20-21 июня генеральный секретарь ООН посетит Россию по приглашению президента РФ [Владимира Путина], - заявила Захарова. - Запланированы переговоры с министром иностранных дел России".

Ожидается, что Гутерриш во время своего визита в Россию проведет двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также посетит матч ЧМ-2018 Португалия-Марокко, который состоится 20 июня на московском стадионе "Лужники".