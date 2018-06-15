ГИБДД научит иностранцев российским правилам дорожного движения

На главной странице официального сайта Госавтоинспекции размещен баннер с призывом уважать правила дорожной безопасности - "Respect the traffic rules". Перейдя в раздел, посетители могут ознакомиться, распечатать или скачать на свои мобильные устройства плакаты с десятью основными правилами дорожной безопасности, которые будут полезны водителям, пассажирам и пешеходам. Информационные материалы доступны на английском и русском языках.

Так, водителям адресованы призывы всегда управлять автомашиной в трезвом состоянии, пристегиваться ремнями безопасности, обеспечивать безопасность своих пассажиров и особенно детей в салоне транспортного средства. Перед началом движения необходимо проверить давление в шинах. В процессе движения рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим, а также отказаться от использования телефона за рулем.

Велосипедистам рекомендуется надевать велошлем и защитную амуницию. Пешеходы при переходе дороги в темное время суток должны использовать световозвращающие элементы.

Так, по данным Госавтоинспекции, в прошлом году в России произошло 9 537 ДТП с водителями-гражданами иностранных государств и стран СНГ. Это 6 процентов от всего количества аварий. В них погибло 1 184 человека. Это также 6 процентов от всех погибших в ДТП. Большая часть аварий и погибших приходится на ДТП с водителями стран, не входящих в СНГ - 55 процентов. При этом по ДТП с водителями из стран СНГ наблюдается рост в 4 процента, по авариям с гражданами из других стран рост составил 1 процент.

- Нам важно, чтобы во время проведения матчей чемпионата мира по футболу автомобилисты и пешеходы нашей страны чувствовали себя комфортно и безопасно, - говорит президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре. - Проводя исследования в федеральных и международных масштабах и понимая специфичность стандартов в области регулирования дорожного движения других стран, мы признаем актуальность и необходимость информационной пропаганды соблюдения ПДД в российских реалиях. Мы рады встретить иностранных гостей и помочь им адаптироваться на российских дорогах, обеспечивая безопасность и комфорт для обеих сторон.

Болельщики смогут найти на плакате ссылки, по которым можно будет перейти на специализированные электронные ресурсы. Например, ознакомится с выдержками из КоАП по ответственности за нарушения правил дорожного движения на английском языке на сайте ГИБДД в разделе "Международное сотрудничество".

А полезную информацию по правилам каршеринга, проката велотранспорта и услугам такси, они найдут на сайте экспертного центра "Движение без опасности".