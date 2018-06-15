"Яндекс.Такси" заговорило на иностранных языках

В приложении "Яндекс.Такси" появился переводчик, который говорит на 94 языках помимо русского. Он встроен в чат водителя и пассажира.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, функция работает, если водитель или пользователь пишет или произносит сообщение.

Новая функция появится в приложениях "Яндекс.Такси" в течение нескольких дней, а также в "Таксометрах" - программном обеспечении, используемом водителями.

Напомним, к чемпионату мира по футболу столичные власти обучили базовым основам общения на английском пять тысяч водителей такси, аккредитованных для работы во время турнира. Кроме того, им было рекомендовано установить электронные переводчики в свои гаджеты для улучшения понимания с клиентами.