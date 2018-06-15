Инициатива о необязательном изучении родного языка одобрена с оговорками

Законопроект о добровольном изучении национальных языков Госдума может рассмотреть 19 июня. Принять документ в первом чтении рекомендовал профильный комитет нижней палаты по образованию и науке. Однако проект одобрен с оговорками.

Инициатива стала резонансной, так как во многих регионах ее восприняли как шаг к исключению родного языка из обязательной части федеральных государственных образовательных стандартов. В законопроекте предлагается сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России.

"Преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации", - указал авторский коллектив (группа депутатов).

Комитет законопроект одобрил к принятию в первом чтении, но заявил он необходимости большой доработки. Одновременно с инициативой на рассмотрение нижней палаты будет вынесено постановление, предусматривающее внесение поправок ко второму чтению.

Как предполагается, республики все же смогут оставить национальные государственные языки в обязательной части школьной программы. При этом русскому языку тоже присвоят статус родного, а родителям или представителям несовершеннолетних позволят выбирать, какому из родных языков ребенок будет обучаться в школе.

Речь идет о том, чтобы "предусмотреть, что федеральные стандарты должны обеспечивать возможность получения образования на родном языке из числа языков народов РФ, изучения родного языка из числа языков народов РФ, включая русский язык, по выбору" обучающихся или родителей.